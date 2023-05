REGIONE: GIOVEDI’ SEDUTA URGENTE DELLA COMMISSIONE VIGILANZA SUL DIRITTO ALLO STUDIO

L’AQUILA – Gli appuntamenti politici della settimana in Consiglio regionale sono integrati con le seguenti convocazioni: seduta urgente della Commissione di Vigilanza, convocata per giovedì 25 maggio, alle ore 10.00, per un confronto sulle problematiche inerenti il diritto allo studio.

In audizione: l’assessore Pietro Quaresimale; il direttore generale di Regione Abruzzo, Antonio Sorgi; il presidente dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila, Eliana Morgante; il direttore dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila, Paola Di Salvatore; il presidente nazionale di Azione Universitaria, Nicola D’Ambrosio; Udu L’Aquila; Cgil L’Aquila; Uil L’Aquila; Cisl L’Aquila; Ugl L’Aquila.

Seduta straordinaria della Commissione Politiche europee, giovedì 25 maggio, alle ore 14.00, per l’esame del progetto di legge, “Partecipazione della regione Abruzzo al ‘Premio Pigro’ dedicato a Ivan Graziani”. Inoltre, viene aggiornato l’ordine del giorno della Commissione territorio e infrastrutture, già convocata per il 24 maggio, con l’inserimento della risoluzione dedicata alla “Riclassificazione autostrade abruzzesi A24/A25”, con l’audizione di Carlo Sgandurra, ex Dirigente Generale dei Lavori Pubblici Anas, ex Dirigente Staff al Presidente Anas e attualmente Presidente dell’ Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale.

Integrato anche il calendario dei lavori della Commissione salute e lavoro del 25 maggio con il progetto di legge, “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica). Audizione del dirigente regionale del Servizio Tutela Sociale, Tobia Monaco.