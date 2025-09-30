REGIONE: GRIMALDI A CULTURA E RIVERA A TERRITORIO E AMBIENTE, CONFERITI NUOVI INCARICHI DIRIGENZIALI

L’AQUILA – Conferiti i due nuovi incarichi dirigenziali ad Emanuela Grimaldi, direttrice del dipartimento “Sociale-Enti Locali-Cultura”, e a Vincenzo Rivera, dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale e Paesaggio”.

Le nomine, anticipate nei giorni scorsi da AbruzzoWeb, sono sta ufficializzate questa sera al termine della riunione di Giunta, su proposta dell’assessore regionale al Bilancio Mario Quaglieri, di FdI.

Grimaldi, ex direttore del Dipartimento Sanità, prende il posto di Paolo Costanzi, dal primo settembre direttore generale della Asl provinciale dell’Aquila. È stata scelta dall’assessore al ramo, l’aquilano Roberto Santangelo, di Forza Italia, al termine della comparazione dei curriculum dei candidati che hanno risposto al bando: oltre a Grimaldi, Carlo Amoroso, responsabile del servizio Controllo e monitoraggio del dipartimento Sociale, Enti locali e Cultura, Andrea Liberatore, dirigente del servizio Edilizia sociale e scolastica, del dipartimento Territorio e Ambiente, ex avvocato del Comune dell’Aquila, e Francesco Di Filippo, dirigente del servizio Sviluppo locale del dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, ex direttore, dal 2017 al 202o, dell’allora dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio. (Qui il link)

Rivera, ex politico di centrosinistra poi entrato come tecnico nelle grazie del centrodestra e di Marco Marsilio, di FdI, dal 2018 è a capo dell’Ufficio speciale per la ricostruzione relativo al terremoto del Centro Italia del 2016-2017 da dirigente esterno, come in tutti i suoi precedenti impegni pubblici: alcune settimane fa ha vinto il concorso bandito dalla Regione in seguito alla direttiva nazionale tesa alla stabilizzazione dei responsabili degli uffici speciali che non sono dirigenti di ruolo tanto e nei giorni scorsi ha dato le dimissioni dall’Usr andando a lavorare in Regione dopo l’assegnazione al Dipartimento Ambiente e Territorio guidato da Pierpaolo Pescara. Tra circa un mese potrebbe ritrovarsi direttore generale della Regione attraverso un concorso ad hoc. (Qui il link)