REGIONE: GRIMALDI DIRETTORE CULTURA, LUNEDI’ RATIFICA, ORA SI APRE PARTITA DIPARTMENTO SANITA’

L’AQUILA – Emanuela Grimaldi è il nuovo direttore del dipartimento Sociale, Enti locali e Cultura della Regione Abruzzo, rimasta vacante dal 1 settembre, dopo la nomina di Paolo Costanzi come manager della Asl provinciale dell’Aquila.

Ora la giunta di centrodestra guidata da Marco Marsilio, di Fdi, ratificherà la decisione con una delibera nella riunione di lunedì: l’ormai ex direttore del dipartimento Sanità è stata scelta ieri sera dall’assessore al ramo, l’aquilano Roberto Santangelo, di Forza Italia, al termine della comparazione dei curricula dei candidati che hanno risposto al bando: oltre a Grimaldi, Carlo Amoroso, responsabile del servizio Controllo e monitoraggio del dipartimento Sociale, Enti locali e Cultura, Andrea Liberatore, dirigente del servizio Edilizia sociale e scolastica, del dipartimento Territorio e Ambiente, ex avvocato del Comune dell’Aquila, e Francesco Di Filippo, dirigente del servizio Sviluppo locale del dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, ex direttore, dal 2017 al 202o, dell’allora dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio.

Il provvedimento è stato firmato dallo stesso assessore e dal presidente Marsilio, lo stesso con cui unitamente all’assessore al ramo Nicoletta Verì è andato in rotta di collusione con Grimaldi sul metodo di gestione e sulla strategia da mettere in campo per contestare il pesante buco della sanità.

Una frattura diventata insanabile dopo mesi e mesi di tensioni nonostante Grimaldi, ex componente importante dello staff della presidenza, fosse una fedelissima di Marsilio. Frattura risolta diplomaticamente con il classico “promoveatur ut amoveatur”, di una stimata e competente dirigente che non si era perà piegata alla linea politica dell’esecutivo. Invitandola gentilmente a partecipare la bando Sociale, Enti locali e Cultura, scaduto il 13 settembre.

Ora la Regione dovrà in fretta e in furia lanciare un bando per rimpiazzarla alla guida del dipartimento Sanità, importante ruolo per il quale sembra favorito l’attore vice direttore, Camillo Odio.