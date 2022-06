REGIONE: GUERRA SUCCESSIONE ALLA TUA, GIULIANTE IN SCADENZA, LEGA VUOLE LA PRESIDENZA

L’AQUILA . Se pure dietro le quinte in settimane di campagna elettorale si è scatenata la guerra di successione per la società regionale del trasporto pubblico, la Tua, dove la presidenza è rivendicata dalla Lega, cacciando l’ex assessore regionale, Gianfranco Giuliante, in scadenza a fine mese.

Giuliante è stato nominato al giugno del 2019 del governatore Marco Marsilio, in quota Lega, a cui Giuliante era entrato a far parte nel 2017, dopo decenni di militanza nel centrodestra e in Forza Italia. Però poi Giuliante dopo le continue frizioni col segretario regionale del Carroccio abruzzese, il deputato Luigi d’Eramo ha abbandonato il partito a novembre 2021. Lanciando il movimento Futur-a, e inviando anche una lunga lettera al leader della Lega Matteo Salvini per motivare la decisione clamorosa, e stigmatizzando lo stile di comando di D’Eramo.

La Lega ora come era quasi scontato rivendica proprio quel posto, visto che il cda di Tua scade a fine mese, composto oltre che da Giuliante, dal vicepresidente Antonio Prospero, ex assessore regionale ed ex sindaco di Vasto, e dai consiglieri Annalisa Bucci, Guido Cerolini Forlini e Barbara Petrella.

Ad essere stato invece riconfermato per i prossimi tre anni nel ruolo di direttore generale Max Di Pasquale, all’esito di una selezione pubblica.