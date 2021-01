L’AQUILA – La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi in quanto “discriminatori” due articoli che costituiscono il cuore della legge regionale 34 approvata il 15 ottobre del 2019 sull’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in Abruzzo. Ad essere dichiarati incostituzionali sono infatti le norme che prevedono per cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di presentare la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza”. E soprattutto la norma che prevede un punteggio aggiuntivo per accedere ad un alloggio, basato sull’anzianità di residenza in Abruzzo.

L’udienza pubblica dei giudici delle leggi si è tenuta il 12 gennaio, presieduta da Giancarlo Coraggio, la decisione è stata pubblicata oggi.

La legge conosciuta come “prima gli abruzzesi” era stata impugnata dal Consiglio dei Ministri a dicembre 2019. Un cavallo di battaglia della maggioranza di centrodestra, questa legge, firmata dal presidente della Regione Marco Marsilio, e dall’assessore regionale Guido Liris, entrambi di Fratelli d’Italia.

La leader Fdi Giorgia Meloni aveva dedicato alla norma abruzzese un lungo post su facebook, e aveva esultato anche il leader della Lega Matteo Salvini.

Per il Consiglio dei Ministri del governo Pd e Movimento 5 stelle nel testo si ravvisano però norme che “violano i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e non discriminazione”, di cui all’articolo 3 della Costituzione.

La legge ha poi subito delle modifiche, su altri aspetti contestati, come la preclusione all’accesso alle case popolari per chi si era macchiato di determinati crimini, di cui la infatti la corte ha dichiarato estinta la questione di legittimità costituzionale.

Viene fatta salva invece la norma che prevede ai soli cittadini extracomunitari di produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale

Ma a cadere sotto la scure della Corte costituzionale, i due principi cardine della legge abruzzese.

Ovvero il comma 4.1 dell’art. 5 , che obbliga “i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea” a presentare “la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza”.

Sentenzia a tal proposito la Corte: “l’onere procedimentale prescritto dalla disposizione in esame risulta in radice irragionevole innanzitutto per la palese irrilevanza e per la pretestuosità del requisito che mira a dimostrare”.

Se, infatti, “lo scopo della normativa nella quale la disposizione impugnata si colloca è di garantire un alloggio adeguato nel luogo di residenza in Regione a chi si trovi nelle condizioni di bisogno individuate dalla legge, il possesso da parte di uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente di un alloggio adeguato nel Paese di origine o provenienza non appare sotto alcun profilo rilevante”.

Non lo è “sotto il profilo dell’indicazione del bisogno, giacché, intesa l’espressione “alloggio adeguato” come alloggio idoneo a ospitare il richiedente e il suo nucleo familiare, è evidente che la circostanza che qualcuno del medesimo nucleo familiare possegga, nel Paese di provenienza, un alloggio siffatto non dimostra nulla circa l’effettivo bisogno di un alloggio in Italia”.

E non lo è nemmeno come indicatore della situazione patrimoniale del richiedente, “per la quale non offre alcun significativo elemento aggiuntivo rispetto a quanto già si desume dalla generale attestazione di non titolarità di diritti su alloggi all’interno del territorio nazionale o all’estero”.

Si tratta, per concludere, di un discriminatorio “aggravio procedimentale che si risolve in ostacoli di ordine pratico e burocratico”.

A cadere è poi l’articolo 4, comma 1 che individua un ulteriore elemento rilevante per l’attribuzione di punteggi al fine della formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, “basandosi sull’anzianità di residenza in Comuni della regione Abruzzo”, prevedendo l’attribuzione di un punto “per ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 punti”.

La disposizione Abruzzo si difesa dall’impugnazione del governo sottendo che la norma ha introdotto «solo un meccanismo premiale, volto ad assegnare […] punti aggiuntivi ai soggetti che possano dimostrare un più incisivo radicamento sul territorio e ciò a prescindere dalla cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria”.

Ma per la Corte invece la questione di legittimità è fondata.

“La previa residenza ultra-quinquennale – si legge nella decisione – non è di per sé indice di un’elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben più significativi altri elementi sui quali si può ragionevolmente fondare una prognosi di stanzialità”.

Osservando che “la rilevanza conferita a una condizione del passato, quale è la residenza nei cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il “rischio di instabilità” del beneficiario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito avendo riguardo agli indici di probabilità di permanenza per il futuro”.

Il punteggio massimo da attribuire alle condizioni soggettive (reddito e numero dei componenti il nucleo familiare) previsto dalla norma è di 5 punti; quello per le condizioni oggettive (gravità del disagio abitativo) è di 9 punti; quello per le “condizioni aggiuntive regionali” è di 5 punti. Infine, quello per la residenza protratta (di cui alla norma impugnata) è di 6 punti”

Sostiene dunque la Corte: “il complessivo punteggio attribuibile ai fini della selezione degli assegnatari, e se solo si raffronta il punteggio massimo assegnabile per le condizioni soggettive del richiedente con quello massimo ottenibile in base alla residenza protratta, non si può non constatare l’evidente sopravvalutazione, operata dal legislatore regionale, della situazione connessa all’anzianità di residenza rispetto al rilievo conferito alle altre condizioni, e segnatamente a quelle che più rispecchiano la situazione di bisogno alla quale il servizio tende a porre rimedio”.

In conclusione, “il peso esorbitante assegnato al dato del radicamento territoriale nel più generale punteggio per l’assegnazione degli alloggi, il carattere marginale del dato medesimo in relazione alle finalità del servizio di cui si tratta, e la stessa debolezza dell’indice della residenza protratta quale dimostrazione della prospettiva di stabilità, concorrono a determinare l’illegittimità costituzionale della previsione in esame, in quanto fonte di discriminazione di tutti coloro che – siano essi cittadini italiani, cittadini di altri Stati UE o cittadini extracomunitari – risiedono in Abruzzo da meno di dieci anni rispetto ai residenti da almeno dieci anni”

E’ stato invece dichiarato legittimo l’articolo 2, comma 1, che “impone ai soli cittadini extracomunitari di produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale (comma 4.2), ai fini della verifica della «condizione economica del nucleo familiare”

In questo caso nessuna discriminazione, e profilo di incostituzionalità: l’onere aggiuntivo prescritto al richiedente che ha la residenza fiscale in un Paese diverso dall’Italia, “può avere una ragionevole giustificazione, in quanto diretto a dare conto di una condizione reddituale e patrimoniale che, per il fatto di non avere il soggetto interessato la residenza fiscale in Italia, sfugge alle possibilità di controllo delle autorità italiane e in concreto alle verifiche previste dalla normativa in materia”.

