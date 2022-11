REGIONE, IMPRUDENTE: “SEDE BRUXELLES RAFFORZA LEGAME CON ABRUZZESI ALL’ESTERO”

L’AQUILA – “La sede a Bruxelles ci dà l’opportunità di rinsaldare un legame che questa amministrazione sente molto forte con gli abruzzesi all’estero”.

È quanto dichiara il vicepresidente della Giunta regionale dell’Abruzzo con delega all’Agricoltura, Parchi e Riserve Naturali Emanuele Imprudente alla vigilia della visita istituzionale a Bruxelles.

“In occasione della consegna della Certificazione europea del turismo sostenibile (CETS) al Parco regionale Sirente, abbiamo ritenuto importante incontrare le associazioni locali di abruzzesi all’estero, che ringrazio per l’entusiasmo col quale hanno accolto l’iniziativa, per un dibattito giovedì 1 dicembre alle ore 16.30 presso la sede della Regione Abruzzo a Bruxelles”, continua Imprudente.

Alla tavola rotonda sul tema “Turismo sostenibile, sistemi rurali e agricoltura di qualità: la CETS come opportunità per l’Abruzzo”, moderata da Igino Chiuchiarelli, direttore del Parco regionale Sirente Velino, interverranno per i saluti istituzionali l’europarlamentare abruzzese Elisabetta De Blasis, la direttrice Istituto italiano di cultura a Bruxelles Allegra Iafrate, il consigliere CRAM Belgio Giuseppe Comegna e la presidente del Comites Bruxelles, Brabante e Fiandre Alessandra Buffa; Francesco D’Amore, presidente del Parco regionale Sirente Velino; Romina Carota, autrice, coreografa e produttrice; Claudio Vernarelli, presidente dell’Associazione Abrussels; Silvio Polisini, presidente della Federazione delle Associazioni Abruzzesi in Belgio.

Alle conclusioni, affidate ad Emanuele Imprudente, seguirà una piccola degustazione di prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche del territorio.