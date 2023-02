REGIONE IN ABRUZZO: IN COMMISSIONE NUOVA LEGGE ELETTORALE E NUOVA PESCARA

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, convocata in seduta straordinaria per domani, martedì 7 febbraio 2023, alle ore 10, nella sala “G. D’Annunzio”.

All’ordine del giorno i seguenti punti: Approvazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale “Calanchi di Atri”, nel territorio del Comune di Atri (TE); “Risoluzione per il trasporto ferroviario abruzzese inerente il rinnovo del contratto di servizio a Trenitalia in scadenza il 31/12/2023”; risoluzione recante “Riclassificazione autostrade A24/A25”; risoluzione recante “Trasmissione risoluzione su azzeramento pedaggi e messa in sicurezza dell’A24/A25”; presentazione, da parte dell’Assessore regionale competente, della “Nuova legge urbanistica”; risoluzione recante “Istituzione del Biglietto Unico di trasporto per il territorio della provincia di Teramo”.

Mercoledì 8 febbraio, alle ore 11, si riunirà la Commissione di Inchiesta “Emergenza idrica in Abruzzo.

All’ordine del giorno lo stato delle infrastrutture e delle reti idriche, dispersioni idriche. Stato sulla governance dell’ERSI, delle Società di gestione operanti nell’ATUR e dell’ASSI. Sistema tariffario e futuri investimenti”, per procedere all’audizione del professor Mario Tozzi, ricercatore dipartimento Scienze della Terra Università Sapienza Roma, 1 ricercatore presso il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche); alle 12 è in programma l’audizione di Mario Marzovilla, commercialista Revisore dei Conti.

Giovedì 9 febbraio, alle 10, è convocata la Commissione consiliare “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività Produttive”.

Al primo punto dell’ordine del giorno le “Linee di sviluppo del turismo in Abruzzo per il triennio 2023-2025. Approvazione Piano Strategico del Turismo 2023-2025” (audizioni dell’assessore regionale Daniele D’Amario e del direttore Dipartimento Sviluppo economico – Turismo – Sede Pescara, Germano De Sanctis).

La Commissione sarà poi chiamata a esprimere un parere sulla delibera del Consorzio di Bonifica Nord con l’audizione del commissario regionale Giancarlo Misantoni; a esaminare il progetto di legge “Misure regionali a sostegno e a tutela delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA operanti in Abruzzo”, la risoluzione recante “Adozione di una legge nazionale contenente la revisione e il riordino definitivo della disciplina delle concessioni balneari, coinvolgendo le Regioni nel percorso di definizione dei requisiti per l’assegnazione delle concessioni medesime” e la mozione “Per un intervento normativo rispetto al recepimento della Direttiva Bolkestein per quanto riguarda gli stabilimenti balneari”.

Alle ore 11, tornerà a riunirsi la Commissione Bilancio per proseguire i lavori in merito al progetto di legge “Modifiche alla legge regionale 24 agosto 2018 n. 26 (Disposizioni per l’istituzione del Comune di Nuova Pescara)”.

Sempre giovedì, alle 15.30, è convocata la Commissione per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato, per esaminare il progetto di legge “Modifiche alla L.R. 2 aprile 2013, n. 9, recante norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”; in programma le audizioni del presidente dell’Anci Gianguido D’Alberto, del presidente Upi Angelo Caruso e della presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo Maria Franca D’Agostino. (red)