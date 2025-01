REGIONE: IN COMMISSIONE AREE IDONEE RINNOVABILI E NUOVA AGENZIA DEL LAVORO

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” convocata per domani, martedì 21 gennaio 2025, alle ore 10.30 con il seguente ordine del giorno: provvedimento amministrativo, iniziativa di Giunta regionale, “Approvazione del Piano del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise”

E ancora il progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi” (audizioni: Presidente Confartigianato Imprese Abruzzo; Vicesindaco, con delega all’Urbanistica, del Comune di Mosciano Sant’Angelo; Vicepresidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo; Comitato scientifico regionale Unitel; Sindaco di Loreto Aprutino; Presidente Anci; Presidente Aniem Abruzzo; Presidente Associazione I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise; Presidente Legambiente Abruzzo; Presidente Cia Abruzzo; Presidente Ali Abruzzo; Presidente Coldiretti Abruzzo; Docente di diritto ambientale dell’Università della Calabria; Team leader di Rewilding Appennines); progetto di legge, a firma Campitelli, “Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), come modificato dal decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2024, n. 105. Modifiche alle leggi regionali 15 ottobre 2012, n. 49 e 3 novembre 2022, n. 29. Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive”; saranno poi esaminate le seguenti risoluzioni: “Criteri di ammissione delle aree montane al bando nazionale per la creazione di asili nido, di cui al D.M. n. 79/2024” (a firma del Consigliere Di Marco); “Realizzazione area faunistica Parco Sorgenti Lavino nel Comune di Scafa” (Di Marco); “Interventi a supporto della mobilità e del trasporto pubblico dei lavoratori del centro di distribuzione Amazon di San Salvo” (Blasioli, Paolucci, Pepe, Monaco, Menna); “Applicazione della legge regionale 40/1991, articolo 18, riguardante il trasporto di giornali quotidiani e medicinali” (D’Amico)

Alle ore 15 è convocata la Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”. In esame due progetti di legge: il primo, di iniziativa di Giunta regionale, “Istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (Aral)” (audizioni: Cgil, Cisl, Uil e Ugl Abruzzo); il secondo, di iniziativa dei consiglieri Menna e Cavallari, “Modifiche alla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva)”.

Giovedì 23 gennaio, alle ore 11:30, si riunirà la Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” con un unico punto all’ordine del giorno, il progetto di legge, iniziativa di Giunta regionale, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni”; previste le seguenti audizioni: assessore regionale Emanuele Imprudente, consigliere regionale Nicola Campitelli, Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Dirigente del Servizio difesa del suolo, Servizio Genio Civile L’Aquila, , Direttore del Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – Ufficio Demanio Marittimo, Presidente Agir Abruzzo.

Sempre giovedì 23 gennaio, con inizio alle ore 15, è in programma la seduta della Commissione di Vigilanza che affronterà i seguenti temi: Stato dei lavori e chiarimenti su tempistiche intervento per lo sviluppo dell’Aeroporto d’Abruzzo – Lavori di allungamento della pista (audizioni: Luca Bruni, Direttore Generale Saga; Luisa Del Proposto, Rup del progetto); Emergenza Idrica del Vastese e gestione della Sasi (audizioni: Luigi Di Loreto, Presidente Ersi; Gianfranco Basterebbe, Presidente Sasi; Catia Di Fabio, Sindaco di Monteodorisio; Francesco Menna, Sindaco di Vasto e Presidente della Provincia di Chieti; Filippo Marinucci, Sindaco di Casalbordino); Sviluppo del comprensorio sciistico Passolanciano – Maielletta (Audizioni: Mario Battaglia, Commissario Arap; Simone Romano D’Alfonso, Sindaco Comune di Lettomanoppello; Alessandro D’Ascanio, Sindaco Comune di Roccamorice; Sebastiano Massimiliano, Sindaco Comune di Serramonacesca; Diego Valerio Giangiulli, Sindaco Comune di Pretoro; Venanzio Lagatta, Operatore Passolanciano Mammarosa Funivie; Mariavincenza Marcantonio, Operatore Passolanciano; Fabrizio Di Muzio, Operatore Passolanciano; Euro Pantalone, Operatore Passolanciano Euro Sport Laboratorio vendita e noleggio). (red)