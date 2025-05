REGIONE: IN COMMISSIONE LA PROPOSTA DI LEGGE PER IL GARANTE DELLA TERZA ETA’

PESCARA – “La tutela della terza età deve diventare una priorità permanente nelle politiche regionali. Per questo martedì 13 maggio la mia proposta di legge per l’istituzione del Garante regionale per la terza età sarà discussa in V Commissione.” Lo annuncia Francesco Prospero, presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo, che da mesi lavora a un pacchetto di interventi per rafforzare la protezione delle persone anziane, in attuazione della Legge Regionale 3/2020.

“La figura del Garante – spiega Prospero – rappresenterà un presidio istituzionale di ascolto, tutela e vigilanza, in grado di promuovere diritti e intervenire nei casi di abusi, truffe o esclusione sociale. Una Regione moderna e attenta non può lasciare soli i suoi cittadini più fragili.” Il disegno di legge, già protocollato, è stato calendarizzato grazie alla sensibilità del presidente della V Commissione, Paolo Gatti, che ha accolto la proposta inserendola all’ordine del giorno.

“Parallelamente – aggiunge Prospero – l’assessore Roberto Santangelo sta ultimando il disciplinare attuativo previsto dalla L.R. 3/2020, un lavoro puntuale e condiviso che consentirà finalmente di rendere operative le misure a tutela della terza età, comprese quelle dedicate alla prevenzione e alla formazione.” “Grazie a una visione comune e concreta – conclude – stiamo dando attuazione a una legge che rischiava di restare sulla carta. L’auspicio è che, con il contributo di tutte le forze politiche, l’Abruzzo possa presto dotarsi di uno strumento di civiltà e responsabilità verso la propria popolazione anziana.”