REGIONE: IN COMMISSIONE OK AL RICONOSCIMENTO DI MARSICALAND E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA PRESENTOSA

L’AQUILA – Presentosa, commercio, canapa, Marsicaland e Consorzio di Bonifica nord: questi i temi al vaglio delle riunioni di stamattina delle commissioni del consiglio regionale abruzzese.

Si legge nella nota del consiglio regionale: “La commissione Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive, si è riunita questa mattina sotto la guida del presidente Nicola Campitelli, per l’esame della proposta di legge su ‘Disposizioni in materia di agricoltura sociale’. E’ stato poi ascoltato Germano De Sanctis, direttore del dipartimento Lavoro e attività produttive, per le modifiche al ‘Testo unico in materia di commercio’. Parere favorevole è stato espresso a maggioranza in merito all’approvazione del ‘Regolamento privacy’ del Consorzio di Bonifica nord; sul tema sono intervenuti alcuni funzionari regionali e la nuova direttrice del consorzio, Stefania Pastore. La commissione ha inoltre avviato il confronto sulle risoluzioni, ‘Sostegno alle aziende abruzzesi del settore della canapa’ (dei consiglieri Alessandrini, Taglieri, Di Marco, Menna, Blasioli, Cavallari, D’Amico, Pietrucci, Monaco) e sulla valorizzazione del gioiello ‘Presentosa’ (Prospero). Su quest’ultimo punto è stato sentito Paolo Rullo, vice presidente ente Mostra artigianato artistico abruzzese e rappresentanti di imprese del settore”

E ancora: “Sempre nella mattinata, si è riunita la I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali, presieduta da Vincenzo D’Incecco, che ha aperto i lavori con il parere favorevole espresso a maggioranza su due provvedimenti amministrativi dedicati a variazioni tecniche di bilancio. Via libera anche al progetto di legge ‘Riconoscimento e celebrazione manifestazione Marsicaland’, che continuerà l’iter in quinta commissione. Rimandato l’esame di altre proposte per consentire l’aggiornamento della norma finanziaria, mentre il progetto di legge “Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici” è stato rinviato all’esame congiunto con la quinta commissione”.