REGIONE: IN COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ SEGNALAZIONE MARCOZZI SU TESTA

L’AQIULA – La Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Avv. Maria Franca D’Agostino, a seguito della segnalazione ricevuta dalla Consigliera Regionale Sara Marcozzi, in merito alle dichiarazioni del Consigliere Regionale Guerino Testa riportate nel comunicato del 27 ottobre scorso e della successiva richiesta d’intervento sulla questione del Consigliere Guerino Testa, comunica, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del “Regolamento interno per i lavori della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini”, la convocazione, a mezzo video conferenza nella giornata di lunedì 9 novembre alle ore 15,00, di una seduta straordinaria della Commissione, per le conseguenti determinazioni.

Download in PDF©