REGIONE: IN COMMISSIONE SALUTE RETE OSPEDALIERA, CENTRI ANTIVIOLENZA E REDDITO PER DONNE VITTIME

L’AQUILA – Il confronto sulla rete ospedaliera abruzzese torna al centro dei lavori politici di questa settimana e aprirà l’ordine del giorno della Quinta Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”, convocata, in seduta straordinaria, per domani martedì 28 novembre 2023, alle ore 10.30.

Sul tema saranno ascoltati: l’Assessore regionale alla Sanità; il Direttore del Dipartimento Sanità; il Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo.

I Commissari, inoltre, esamineranno i seguenti progetti di legge: “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza”; “Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2006, n.31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate )”.

E ancora i progetti di legge “Istituzione della palestra della salute”; “Modifiche alla Legge Regionale 29 ottobre 2004, n.37 (Norme in favore dei soggetti stomizzati e incontinenti ed istituzione di ambulatori di rieducazione presso le Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Abruzzo)”; “Istituzione del Tavolo di confronto e monitoraggio permanente sui rischi sulla salute e la sicurezza sul lavoro derivanti dalle emergenze climatiche”; “Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 17 aprile 2014 n°17 (Disposizioni per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla Legge Regionale 13 gennaio 2014, n°7)”; “Promozione dell’educazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere nelle Istituzioni scolastiche, universitarie e formative”.

Infine, la Quinta Commissione lavorerà sulla risoluzione sul “Riconoscimento della vitiligine come malattia cronica autoimmune e istituzione della rete dermatologica regionale”.

Giovedì 30 novembre, alle 10.00, la Commissione Vigilanza terrà l’ultimo incontro prima della fine della Legislatura e sarà dedicato alla presentazione della relazione dell’attività svolta nel 2023.

La settimana si chiude con la Seconda Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”, convocata, in seduta straordinaria, giovedì 30, alle 15.00, con il seguente ordine del giorno: progetto di legge, “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.))”, con l’audizione dell’assessore regionale Emanuele Imprudente; audizioni sugli incendi negli impianti di “Terra Verde Energy srl” a Città Sant’Angelo. Saranno ascoltati, l’assessore regionale Nicola Campitelli, il Sindaco di Città Sant’Angelo; gli amministratori di “Terra verde Energy srl”; il Direttore regionale del Dipartimento Territorio e Ambiente, il Dirigente regionale del Servizio Rifiuti, il Direttore Generale Arta, il Direttore Generale Asl Pescara. (red)