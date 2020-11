REGIONE: IN COMMISSIONE SOSTEGNO A STUDENTI PENDOLARI ED ECONOMIA CIRCOLARE

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo prevede la seduta della Commissione Bilancio in programma per giovedì 12 novembre 2020, alle ore 10, presso la sala “Ipogea” del Palazzo dell’Emiciclo in L’Aquila.

Sono due i punti all’ordine del giorno: il progetto di legge “Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti” e il testo unificato, di due provvedimenti di iniziativa consiliare, “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” e “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche”.

Sempre giovedì 12 novembre, con inizio alle ore 10.30, è in programma la seduta straordinaria della Commissione Territorio con i seguenti provvedimenti all’ordine del giorno: “Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale”; “Norme per l’esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali”; “Misure a sostegno del pendolarismo per gli studenti dei Comuni al di sotto dei 2000 abitanti”; “Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti”.

Download in PDF©