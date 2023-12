REGIONE: IN COMMISSIONE ULTIMA SEDUTA SUL BILANCIO, IN AULA PDL SU REDDITO LIBERTA’ E NEGOZI STORICI

L’AQUILA – Torna a riunirsi oggi alle 15 il Consiglio regionale l’Abruzzo per l’ultima seduta ordinaria della legislatura del centrodestra di Marco Marsilio, di Fdi, con quattro leggi all’ordine del giorno. Si riunirà per l’ultima seduta, alle ore 10, anche la prima commissione Bilancio, che esaminerà nel merito la finanziaria e dovrà esprimere il parere sui documenti contabili entro le ore 14. Poi da domani comincerà la maratona per l’approvazione della legge di Bilancio abruzzese, che movimenta 14,6 miliardi di euro, con termine ultimo per il via libera fissato venerdì 29 dicembre alle ore 23.

Nel consiglio regionale di oggi pomeriggio sarà discusso ed eventualmente approvato il progetto di legge a firma della consigliera regionale Forza Italia, Sara Marcozzi, sul Reddito di libertà, per un sostegno alle donne vittime di violenza, anche con esenzioni fiscali, incentivi all’assunzione da parte delle imprese, assistenza legale, creazione di una rete sociale di protezione, e con una dotazione iniziale di 100.000 euro.

C’è poi il progetto di legge a firma del consigliere regionale Forza Italia, Emiliano Di Matteo, volto a tutelare i negozi storici, vittime della grande distribuzione, con incentivi e l’introduzione di un registro e un marchio regionale.

E ancora il progetto di legge che intende mantenere viva la memoria della strage di Marcinelle in Belgio del 1956 dove morirono 262 minatori di cui 60 abruzzesi, attraverso la costituzione di una fondazione e iniziative mirate.

Infine la proposta di legge per incrementare l’eliminazione delle barriere architettoniche, attraverso una semplificazione burocratica, a firma del consigliere capogruppo del Movimento 5 stelle Francesco Taglieri.

All’esame dell’Assemblea legislativa anche il riconoscimento della legittimità dei seguenti fuori Bilancio: pagamento a favore dell’Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (Itaca), “Masterplan “Piano per il Sud”, per intervento di difesa della costa del comune di Pineto (Teramo), località litorale Nord della foce del Torrente Calvano, riferiti all’anno 2022, e pagamento in favore della ditta A. Manzoni & C. s.p.a. per l’acquisto di uno spazio sul quotidiano “Il Centro”.

Infine, previsti la nomina del Difensore civico regionale e l’esame della Risoluzione “Misure per l’istituzione della sorveglianza attiva per la fascia di età ricompresa tra 0 e 14 anni”.