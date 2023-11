REGIONE: IN COMMISSIONE UN MILIONE PER INCENDIO ASM, MA M5S ABBANDONA AULA, “NON E’ UNICA EMERGENZA”

L’AQUILA – Via libera ieri in prima commissione Bilancio al disegno di legge che prevede un milione di euro di aiuti destinati a sostenere l’Asm, la municipalizzata dei rifiuti dell’Aquila, che ha subito a causa del terribile incendio del 23 ottobre del capannone di Bazzano con 10 milioni di euro di danni.

La norma che andrà in aula il 14 novembre, è a firma di Fabrizio Montepara della Lega, Massimo Verrecchia di Fratelli d’Italia e Roberto Santangelo di Forza Italia.

Ma ad esprimere dubbi, abbandonando l’aula della commissione, è stato il Movimento 5 stelle, che con il capogruppo Francesco Taglieri ha spiegato ad Abruzzoweb. “massima solidarietà all’Asm dell’Aquila, quello che contestiamo è il metodo. Vorremmo prima ascoltare i dirigenti dell’assessorato al bilancio, per capire come sarà trovata la copertura, non vorremmo che si attingerà alla legge di stabilità. C’è poi una indagine in corso, che deve appurare se l’incendio è stato doloso e colposo”.

E soprattutto aggiunge Taglieri: “non si può portare davanti ai consiglieri una singola emergenza, dimenticando però le tante altre emergenze in essere nella nostra regione. Si ha anzi l’impressione che l’emergenza sia campanilistica, e si attivi soltanto quando c’è una linea politica tra Comune e regione, una precisa filiera politica”

Ad essere auditi il sindaco Pierluigi Biondi e l’amministratore unico di Asm, Lanfranco Massimi.

Il milione di euro della Regione servirà a garantire la liquidità per pagare i furgoni per la raccolta dei rifiuti sostitutivi dei 26, un terzo della flotta totale, andati distrutti nel rogo del 24 ottobre.