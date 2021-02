REGIONE: IN COMMISSIONE VACCINI PER CATEGORIE A RISCHIO, NORME BIRRA ARTIGIANALE E COMUNI MONTANI

L’AQUILA – Intenso il programma della settimana politica all’Emiciclo che vedrà approdare nelle commissioni competenti il piano vaccinazioni delle categorie di informatori Scientifici del Farmaco, profili professionali afferenti al ccnl Chimico/Farmaceutico; personale della Protezione Civile; specializzandi e studenti delle facoltà di area medico-sanitaria.

E la discussione di progetti di legge di particolare interesse come quelli che riguardano il settore della birra artigianale e sulle misure per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna.

I lavori si apriranno con la seduta della Commissione Agricoltura convocata, in seduta straordinaria, per domani, martedì 2 febbraio 2021 alle ore 10. All’ordine del giorno ci saranno i seguenti provvedimenti: “Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole” e “Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale”, con audizioni di Confesercenti Abruzzo, Confcommercio, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, FederBirra e rappresentanti dei birrifici abruzzesi.

In commissione anche le “Misure urgenti per rilancio e semplificazione nel settore forestale” con audizioni del vicepresidente della Giunta, Emanuele Imprudente e il direttore del Dipartimento Agricoltura, Elena Sico.

Infine, sarà esaminata la risoluzione in merito alla strategia sul corridoio trasversale Tirreno-Adriatico.

Alle ore 15 è prevista la seduta straordinaria della Commissione Sanità.

Si aprirà con le audizioni in merito alle criticità del sistema dell’emergenza-urgenza nella Valle Roveto: l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, il responsabile del Crea (Comitato Regionale Emergenza-Urgenza), del direttore Asl 1 Abruzzo, Roberto Testa, dei sindaci di Balsorano, di Civitella Roveto e di San Vincenzo Valle Roveto.

Poi saranno esaminate due risoluzioni: la prima, in merito ai reparti di Radioterapia delle Asl di Chieti e L’Aquila e Pescara – acquisto macchinari acceleratori lineari” con l’audizione dell’Assessore alla Sanità, Nicoletta Verì.

La seconda, riguarda l’inserimento tra le prioritarie nel Piano vaccinazione covid -19 in Abruzzo delle categorie di informatori Scientifici del Farmaco, profili professionali afferenti al ccnl Chimico/Farmaceutico; personale della Protezione Civile; specializzandi e studenti delle facoltà di area medico-sanitaria con audizione dell’assessore Verì.

All’ordine del giorno anche il provvedimento “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione dello Street Art” con le audizioni dei Sindaci di Aielli, di Collelongo, di Civitacampomarano e della Federazione dei Giovani Democratici della Provincia di Pescara; la risoluzione in merito “all’istituzione presso il capoluogo di Regione di un Polo Territoriale Avanzato (Pta) per sostenere l’organizzazione flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale del pubblico impiego”.

La Commissione Consiliare Territorio è convocata, in seduta straordinaria, per giovedì 4 febbraio, alle ore 11, con un unico punto all’ordine del giorno: il progetto di legge “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna”.

Alle 14.30 si riunirà la Giunta per il Regolamento per esaminare una proposta di modifica del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Download in PDF©