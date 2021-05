REGIONE: IN COMMISSIONI PARCO SIRENTE, COMUNITA’ ENERGETICHE, LIQUIDAZIONE CIAPI E CRISI SPETTACOLI

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta straordinaria della Commissione Sanità convocata per domani, martedì 11 maggio 2021, alle ore 10, presso la sala “Ipogea” del Palazzo dell’Emiciclo in L’Aquila, con il seguente ordine del giorno: audizione del Presidente dell’Associazione Regionale Service (ARS) Abruzzo, Carlo Volpe, in merito alla situazione delle imprese del settore dello spettacolo; audizione dell’assessore regionale Pietro Quaresimale e del sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Umberto D’Annuntiis in relazione alle problematiche urgenti inerenti il mondo della scuola; progetto di legge “Disposizioni relative alle comunicazioni ai minori con genitori separati e situazioni assimilabili” con le audizioni del presidente dell’Associazione “Mantenimento Diretto Movimento per l’Uguaglianza Genitoriale”, Massimo Santarelli e di Salvatore Di Martino oltre al presidente dell’Associazione Papigump, Antonio Borromeo; Risoluzione recante “Risoluzione in merito all’adozione di un nuovo protocollo per la cura e l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da sars cov 2.

Sarà esaminato il progetto di legge “Integrazione della legge regionale 17 aprile 2014, n.20 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico)”.

Audizione delle rappresentanze studentesche in relazione alle problematiche urgenti inerenti il mondo della scuola; audizione sulle problematiche delle Associazioni di volontariato che operano sul territorio della Regione Abruzzo nel settore dell’emergenza/urgenza e, più in generale, nell’ambito dei trasporti sanitari, di Pierluigi Cosenza, direttore generale ASR Abruzzo, Gabriele Perfetti, presidente regionale Comitato Abruzzo – Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV, Stefano Di Stefano, presidente regionale ANPAS Abruzzo, Alessandro Speca, presidente della Conferenza interregionale Misericordie di Abruzzo, Marche, Molise.

Sempre martedì, alle ore 12, si riunirà anche la Commissione Territorio per esaminare il provvedimento, di iniziativa della Giunta regionale, “Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente-Velino e revisione dei confini”.

Giovedì 13 maggio, alle ore 10, è in programma la seduta della Commissione di Vigilanza.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: Comune di Tollo – bando per le aree degradate (audizioni: l’assessore regionale Guido Quintino Liris, il geometra del Comune di Tollo, Ettore Leve, il sindaco di Tollo, Angelo Radica, il Rup e tecnico del Comune, Antonio Savini).ù

Torna in commissione la liquidazione del Ciapi: approfondimenti sullo stato di liquidazione (audizioni: l’assessore regionale Pietro Quaresimale, il direttore del Dipartimento competente Claudio Di Giampietro, il commissario liquidatore Gabriele Di Natale e il direttore del Ciapi Paolo Cacciagrano).

Alle 11 è in programma la Commissione Politiche europee che procederà alla elezione del Consigliere segretario; successivamente saranno esaminati i provvedimenti “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche” e “Fondo speciale per lo stoccaggio privato dei vini di qualità abruzzesi”. Sempre giovedì 13, alle 14.30, si riunirà la Giunta per il Regolamento.