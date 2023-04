REGIONE: IN GIUNTA OK A FONDI CASERMA PIERANTONI DI CHIETI E PER TAPPE GIRO D’ITALIA

PESCARA – La giunta regionale nella seduta di oggi ha approvato due importanti delibere tese al recupero di strutture pubbliche nella città di Chieti.

“La prima delibera riguarda lo stanziamento di oltre 51 milioni di euro destinati a finanziare il primo lotto delle opere di reingegnerizzazione del policlinico di Chieti. Stiamo procedendo con il nostro piano di recupero dell’edilizia sanitaria andando ad attingere tutti quei fondi che per oltre 20 anni sono rimasti fermi nelle casse del ministero. Abbiamo approvato un documento che è l’ultimo atto da parte della giunta per inviare la richiesta al Ministero della salute, che potrà così permettere di proseguire con il progetto.

La seconda delibera riguarda la caserma Pierantoni di Chieti, un accordo di programma che stava faticando ad andare avanti tra i diversi soggetti interessati”.

“Oggi abbiamo dato un ulteriore contributo importante alla riqualificazione di questa caserma che verrà destinata, tramite l’Azienda per il diritto agli studi universitari, ad alloggi per gli studenti. Abbiamo previsto l’erogazione del finanziamento regionale per l’anticipazione del SAL e del finanziamento della spesa di lavori per complessivi 2.900.000 euro”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Si è riunita oggi la giunta regionale per l’approvazione dei seguenti provvedimenti: variazione di bilancio, su proposta dell’assessore Mario Quaglieri mediante prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste per la necessità di realizzare un intervento urgente di riparazione e restauro dell’opera ‘Serenità, allegoria dell’Abruzzo’ del maestro Tommaso Cascella, recentemente danneggiata da un atto vandalico.

Rinnovato, su iniziativa dell’assessore Nicoletta Verì, il Comitato tecnico scientifico (di seguito CTS), organismo di durata triennale, tenuto a collaborare con il Dipartimento Sanità al fine di predisporre gli elementi conoscitivi e tecnici per razionalizzare le attività di recupero dei cerebrolesi e degli interventi per prelievo d’organi e tessuti.

Recepita l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025” ed istituto il Gruppo tecnico regionale per il coordinamento e il monitoraggio integrato delle strategie di contrasto da adottare.

Inoltre, Ia Giunta regionale, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha proceduto all’assegnazione del contributo dell’importo complessivo di 1 milione 694mila 372 euro, a beneficio degli Enti locali che, alla data del 5 aprile 2023 hanno fatto richiesta di risorse finalizzate alla sistemazione della viabilità in quanto interessati dall’attraversamento delle tre tappe abruzzesi del Giro d’Italia.

Nello specifico, si tratta del Comune di Pineto (contributo straordinario di 45mila euro per la manutenzione straordinaria di strade interne comunali in occasione del passaggio della 2° tappa del 106 Giro d’Italia di ciclismo), Comune di Ortona (Evento 2023- Giro d’Italia 2023- richiesta contributo economico 128mila 400 euro), Provincia di Chieti (Stato dell’arte del patrimonio provinciale – 106° Giro d’Italia 350mila euro), Comune di Francavilla al Mare (106° edizione del Giro d’Italia – integrazione documentazione per la messa in sicurezza delle strade – 106mila 883 euro), Comune di Montesilvano (Giro d’Italia2023. Tappa 2°: Teramo– San Salvo. (contributo per la manutenzione del manto stradale della viabilità interessata ubicata all’interno del territorio del comune di Montesilvano 236mila 376euro) Comune di Roseto degli Abruzzi (finanziamento per messa in sicurezza tratto stradale in occasione del Giro d’Italia 2023 112mila 500 euro), Comune di Chieti (Contributo economico per manutenzione straordinaria strade cittadine, in previsione del passaggio nella Città di Chieti della carovana del “Giro d’Italia 2023” il prossimo 7 maggio 2023 – 46mila 500 euro), Comune di Torino di Sangro (Giro d’Italia 2023. 1 tappa Fossacesia – Ortona del 06.05.2023. Contributo per lavori di messa in sicurezza dei parcheggi destinati agli spettatori 22mila 500 euro), Comune di Vasto (Giro d’Italia – risorse economiche per asfalti e nuova area parte afferente esclusivamente la viabilità: 69mila euro), Comune di Nereto (finanziamento per intervento di messa in sicurezza e manutenzione della viabilità comunale interessata dal passaggio del Giro d’Italia – 90mila euro), Comune di Pescara (2° Tappa del Giro d’Italia 2023 Teramo-San Salvo – erogazione contributo economico 160mila euro), Comune di San Salvo (contributo per il Giro d’Italia – 90mila euro), Comune di Castel di Sangro (Giro d’Italia 2023. 7^ Tappa Capua–Gran Sasso d’Italia. Interventi di sistemazione pavimentazione in conglomerato bituminoso della viabilità comunale interessata. Concessione contributo di 35mila euro), Provincia di Teramo Gara ciclistica Giro d’Italia 2023 – 147mila 312 euro), Comune di San Giovanni Teatino (Seconda tappa del “106° Giro D’Italia” in programma per il giorno 07 maggio 2023 Teramo – San Salvo. Contributo per riqualificazione di alcuni tratti stradali interessati dal percorso 54mila 900 euro) .