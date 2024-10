REGIONE: INIZIA IL POST D’AMARIO AL DIPARTIMENTO SANITA’, GRIMALDI NUOVO DIRETTORE, LUNEDI’ NOMINA

L’AQULA – Inizierà lunedì ufficialmente il dopo D’Amario al dipartimento Sanità della Regione Abruzzo: nuovo direttore sarà infatti la 49enne Emanuela Grimaldi, già direttore del Dipartimento di presidenza della Regione Abruzzo. La decisione ieri nella commissione d’esame del bando indetto il 12 settembre riservato solo a dirigenti regionali interni, che ha poi comunicato la scelta all’assessore alla Salute Nicoletta Verì, che a sua volta l’ha girata al presidente Marco Marsilio, di Fdi, che dovrà firmare il decreto di nomina.

Grimaldi, originaria di Giulianova, sposata con quattro figli, ex dirigente della Asl di Teramo che da quel ruolo nel 2019 dopo la vittoria del primo mandato di Marsilio ha spiccato il volo nei piani alti della burocrazia abruzzese, ha vinto la concorrenza, senz’altro titolatissima, di Ebron D’Aristotile, dirigente di lungo corso della Regione, vice direttore dello stesso dipartimento Sanità, responsabile del servizio Programmazione economico finanziaria, e di Camillo Odio, stimato dirigente del servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale, sempre al dipartimento Sanità.

Grimaldi dovrà raccogliere il testimone, in una difficilissima situazione per la sanità abruzzese gravata da un pesante deficit, di Claudio D’Amario, personaggio di respiro nazionale, ex direttore generale della Asl di Pescara, e della Prevenzione del Ministero della Salute nel drammatico momento della pandemia, che però ha però già deciso di lasciare anzitempo l’incarico che ha detenuto in questi quattro anni, il 23 settembre, anche se il suo contratto scadeva a maggio 2026, e con l’autorizzazione a restare nella Pubblica Amministrazione fino all’età di 70 anni. Questo per il conflitto sulle strategie per far fronte al deficit, e per molti altri aspetti tecnici e di governance, che si è aperto tra D’Amario e in particolare con Verì, assessore alla Salute, eletta con la Lega, già nella passata legislatura, poi ricandidata non eletta il 10 maggio nella lista del presidente Marsilio, e rimasta in giunta con la stessa delega come assessore esterno.

Contrariamente alle indiscrezioni della vigilia non ha partecipato al bando Fabrizio Bernardini, attuale direttore generale dell’ufficio del commissario per la ricostruzione del sisma del Centro Italia. Il manager pubblico abruzzese è a comando a Roma quindi mantiene lo status di dirigente della Regione Abruzzo dove è stato capo dipartimento del Bilancio e del Personale.

Per completare il quadro del vertice della burocrazia regionale si deve ora attendere l’esito del bando al dipartimento Lavoro e Sociale, di cui è direttore Renata Durante, e tra i favoriti in gara ci sarebbe Paolo Costanzi, già direttore della Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale e commissario dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila. E c’è poi il bando per la direzione del dipartimento Infrastrutture e Trasporti, di cui attualmente è direttore Emidio Primavera.

Ad essere stati già confermati il direttore generale Antonio Sorgi, come pure Elena Sico a capo del dipartimento Agricoltura e Pierpaolo Pescara, al dipartimento Ambiente e Territorio, mentre a luglio al dipartimento Risorse è stato nominato direttore ex dirigente del bilancio del Comune dell’Aquila, Fabrizio Giannangeli, a riempire la casella rimasta vacante dopo che Fabrizio Bernardini è andato a Roma.

C’è infine il dipartimento Sviluppo economico, con probabile riconferma a direttore di Germano De Santis.