REGIONE: LEGA SIGLA FEDERAZIONE CON NOI MODERATI, ALLEANZA STRATEGICA PER EQUILIBRI CENTRODESTRA

L’AQUILA – Siglato il patto federativo tra Lega e Noi Moderati in Regione Abruzzo.

La notizia è trapelata oggi al termine del summit del centrodestra, che si è tenuto a Pescara, nell’ambito dello spoils system per partecipate e società regionali.

Oltre ai vertici e gli eletti dei partiti della maggioranza, presenti per la Lega il segretario regionale, sottosegretario Masaf Luigi D’Eramo, la vice Sabrina Bocchino, segretario del carroccio della provincia di Teramo, e il capogruppo in Consiglio regionale Vincenzo D’Incecco; per Noi Moderati, insieme alla vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia, un altro rappresentante al posto di Paolo Tancredi, segretario regionale, ex deputato e consigliere regionale.

Obiettivo della federazione, secondo quanto emerge dagli ambienti politici dei due partiti, quello di limitare e contrastare lo “strapotere” di FdI e del presidente della Regione, Marco Marsilio, nella coalizione.

Un piano per riequilibrare anche i rapporti in Consiglio regionale dove, su 31 componenti dell’Assise, 18 seggi sono della maggioranza, compreso quello del presidente, e 13 dell’opposizione. Con la federazione tra Lega e Noi Moderati, con Carla Mannetti e D’Incecco per la Lega e Scoccia per Noi Moderati, si creerebbe così un’alleanza in grado di mettere in crisi, all’occorrenza, la maggioranza con una eventuale mancanza del numero legale.

Una strategia che ricalca quella attuata per mesi da Andrea Gerosolimo (Abruzzo civico), diventato assessore nella Giunta di centrosinistra guidata dall’allora governatore, oggi deputato Pd, Luciano D’Alfonso, dopo mesi di pressing.

Sarebbe stato lo stesso Gerosolimo ad ispirare la tattica che vede tra i protagonisti la moglie, Marianna Scoccia, che è anche sindaco di Prezza, comune dove la Lega è risultata il partito più votato alle ultime elezioni.

Una “fusione” anticipata dalla presa di posizione dopo lo scontro nella maggioranza per la proroga di un altro anno, fino al 31 maggio 2025, del manager della Asl provinciale dell’Aquila Ferdinando Romano, con una delibera di Giunta regionale, presieduta dal presidente, Marco Marsilio, di FdI, su proposta dell’assessore con delega alla Salute, Nicoletta Verì.

A lanciare bordate, in un primo comunicato congiunto, proprio la Lega, con i consiglieri regionali Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti, e Noi Moderati, con la consigliera regionale Marianna Scoccia, che hanno parlato di “una decisione presa senza condivisione”, e anche “senza solide basi giuridiche”.

Dei giorni scorsi, tra l’altro, l’addio alla Lega del sindaco di Giulianova Jwan Costantini, già segretario del partito per la provincia di Teramo – ruolo oggi ricoperto dalla ex consigliera regionale Bocchino, affiancata dal vice Giacomo d’Ignazio, presidente di Fira, la società in house di sviluppo industriale della Regione Abruzzo, e dal sindaco di Silvi, Andrea Scordella. Lo stesso Costantini, è emerso, sarebbe pronto a passare a Noi Moderati, con la regia del segretario Paolo Tancredi.