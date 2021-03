REGIONE, LITI SU NOMINA MARRUCINO: SALTA I COMMISSIONE; PAOLUCCI, “MAGGIORANZA SPACCATA”

L’AQUILA – “Di nuovo fermi i lavori della I Commissione consiliare a causa dei dissidi interni alla maggioranza, stavolta l’occasione per spaccarsi è il nome da esprimere come componente della Regione in seno alla governance del Teatro Marrucino di Chieti, la caccia alle poltrone lascia vuote quelle della maggioranza in seno all’organismo consiliare. Che sia la probabile riedizione dello scontro Febbo – Di Stefano e dunque Forza Italia-Lega?”.

La denuncia arriva dal capogruppo del Pd Abruzzo Silvio Paolucci.

“Da due anni le liti fra alleati paralizzano organi istituzionali: è successo in Consiglio regionale, è successo in Giunta e accade da settimane anche in seno alle Commissioni. Sono dovuti tornare indietro su numerose nomine illegittime o sono rimasti in stallo per molte altre. La maggioranza è tenuta insieme per forza con la Lega che chiede di comandare e Forza Italia e Fratelli d’Italia che mostrano i muscoli a ogni occasione, mentre l’Abruzzo aspetta ristori, vaccini e provvedimenti per la ripresa”.