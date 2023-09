REGIONE, MARSILIO: “CENTRODESTRA UNITO, LITI INVENTATE DA CHI NON SA COME RIEMPIRE I GIORNALI”

L’AQUILA – “La forza dei numeri racconta meglio di qualsiasi altra cosa questi anni di lavoro, questa è un’operazione di doveroso rendiconto e beneficio dei cittadini. Oggi, finalmente, l’Abruzzo conta”.

Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, di FdI, sul palco dell’ Auditorium del Parco, all’Aquila, nel corso dell’evento del vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente (Lega), assessore con delega, tra le altre, all’Agricoltura e all’Ambiente, nel corso del quale ha tracciato un primo bilancio dell’attività amministrativa messa in campo con il governo di centrodestra in questi primi 1659 giorni.

“Firmerei per potermi garantire altri 5 anni così, con questo vice presidente di questo rango”. Marsilio ha poi voluto condividere, in un momento delicato, una dolorosa vicenda privata: “Queste ore tra il 20 e 21 settembre in genere sono sempre dedicate alla mia famiglia, perché proprio in questi giorni era il compleanno di mia madre che ora non c’è più, e nella notte tra il 20 e il 21 se ne andò mia sorella. Eppure sono qua in questa giornata molto importante per Emanuele, questo anche per rispondere a chi non sa come riempire i giornali e inventa liti in maggioranza che non esistono. Il centrodestra è più unito che mai”.