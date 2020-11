REGIONE: MERCOLEDÌ NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE VIGILANZA, I TRE PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

L’AQUILA – Il presidente Pietro Smargiassi ha convocato per mercoledì 4 novembre, a partire dalle ore 10, la nuova seduta della Commissione Vigilanza di Regione Abruzzo. Tre i temi presenti all’ordine del giorno.

Il primo riguarda la procedura d’urgenza di cui all’art 63, comma 2, lettera c) e 163 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della realizzazione del “Progetto COVID Hospital” ex IVAP dell’Ospedale di Pescara sito in Via R. Paolini”.

Il relatore sarà il componente della Commissione Sandro Mariani, mentre verrà ascoltata la direttrice generale di Regione Abruzzo Barbara Morgante. Al secondo punto si parlerà invece della mancata erogazione delle borse di studio denominate “Borse lo Studio” ex art.9 D.Lgs. n. 63/2017, in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Il relatore sarà il componente della Commissione Giorgio Fedele, in audizione l’Assessore regionale all’istruzione Pietro Quaresimale. Infine si parlerà di criticità assistenziali territoriali con il Dott. Walter Palumbo, referente regionale Intesa sanitaria abruzzese, a fare da relatore, mentre gli auditi saranno l’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì e il Direttore del Dipartimento Sanità Claudio D’Amario.

