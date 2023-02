REGIONE: NESSUNA IMPUGNATIVA A SEGUITO ESAME 37 LEGGI DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

L’AQUILA – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato 37 leggi regionali e non ha impugnato nessuna norma approvata dal Consiglio regionale dell’Abruzzo lo scorso dicembre.

Il Governo ha esaminato le seguenti leggi: “Rendiconto generale per l’esercizio 2021”; “assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024”; “norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”. Sono stati inoltre riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio: “Pagamento perizie di stima in favore dell’Agenzia delle Entrate”; “l’implementazione del progetto SHERPA – SHaredknowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations, finanziato con i fondi del Programma Interreg MED 2014- 2020”; “compenso EDISON ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica per la sede di Caramanico Terme (PE) della Regione Abruzzo”; “versamento in favore AQUALIFE per Hosting e manutenzione portale e software AQUALIFE – Annualità 2019-20”; “realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara”; “riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna a L’Aquila”; “completamento struttura sportiva comunale nel comune di Capitignano (AQ)”; “acquisizione di beni e servizi Annualità 2022. Dipartimento Risorse (DPB)”; “spese sostenute per le procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità”