REGIONE: OGGI BILANCIO IN CONSIGLIO, SCINTILLE PAOLUCCI E FEBBO, “SOLO TAGLI”, “GOVERNO DIA SOLDI”

L’AQUILA – Arriverà oggi alle ore 15 in consiglio regionale la legge di Stabilità 2021 e al bilancio di previsione 2021-2023, che andrà approvato, in base al cronoprogramma stabilito dal presidente Lorenzo Sospiri entro le ore 22 del 30 dicembre. Ultimo deciso passaggio prima dell’approdo in aila l’ultima riunione della prima commissione Bilancio, per il parere conclusivo, atteso entro le 13.

Sono però già scintille tra opposizioni di centrosinistra, che terrà oggi alle 11.30 una conferenza stampa, e la maggioranza di centrodestra di marco Marsilio, Fratelli d’Italia.

Ieri il capogruppo del Pd Silvio Paolucci ha tuonato: “questa manovra prevede, sotto forma di razionalizzazioni, tagli lineari dell’8% per ogni capitolo di spesa, compresi sociale, trasporti e attività produttive. Non sono finanziati adeguatamente, inoltre, i settori strategici per la vita degli abruzzesi. Abbiamo già denunciato, nei giorni scorsi, come il bilancio di previsione mostrasse dei vizi evidenti. Ebbene, la conferma arriva dal parere dei revisori dei conti, che chiariscono come il documento presentato non appaia rispettoso della normativa vigente per quanto riguarda gli equilibri degli stanziamenti”.

Non si è fatta attendere la replica del capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo, “Anziché chiedere al Governo giallorosso di impugnare le Leggi regionali, Paolucci ci aiutasse a farci rimborsare almeno i 68 milioni di euro che la Regione ha anticipato per le spese determinate dall’emergenza Covid”.

E ha evidenziato che “rispetto ai 108 milioni spesi ne abbiamo riavuti solo 40. Inoltre, dovrebbe aiutarci ad avere maggiori trasferimenti correnti da parte dello Stato su Irpef, Iva ecc. ma soprattutto su quello perequativo che è stato tagliato da Conte, Zingaretti e Di Maio di ben 32 milioni, passando da 2,864 miliardi a 2,832. Con queste risorse sicuramente avremmo la possibilità di dare concretezza alle sue richieste sul Bilancio e alle nostre che vorremo inserire. Noi, nonostante questi dati e i tagli che non dipendono dalla nostra volontà, non abbiamo aumentato alcuna tassa e/o imposta né l’indebitamento. Questi sono i fatti mentre le sue solo chiacchiere”.

