REGIONE: OK A DEFR IN COMMISSIONE, NO OPPOSIZIONI, SCONTRO TRA D’INCECCO E PETTINARI

L’AQUILA – La prima Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, presieduta da Vincenzo D’Incecco della Lega , ha licenziato (con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione) il Documento di economia e finanza regionale 2021-2023, il Defr.

Se D’Incecco parla di “documento all’avanguardia”, il vice presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari (M5S) al termine di un duro scontro verbale con D’Incecco afferma che “quello che è accaduto questa mattina nel corso della I Commissione è un vero atto di prepotenza istituzionale ai danni di tutti gli abruzzesi, oltre che del sottoscritto. Hanno attuato un taglio trasversale che mi ha impedito di mettere sul tavolo iniziative per il sociale, per la disabilità, per la sicurezza, il lavoro, lo sport. Non solo li hanno cassati, ma non li hanno neanche voluti discutere e non mi hanno dato modo di parlare con gli assessori!”.

Di ben altro avviso D’Incecco: “Le misure intraprese nel 2020 ci hanno supportato nella tenuta del tessuto socio-economico – ha detto – e hanno consentito un minimo di ripartenza nella stagione estiva, seguiranno altre sovvenzioni con misure di vasta portata tali da permettere la ripresa post emergenza sanitaria; la nostra azione è finalizzata alla riprogrammazione dei fondi europei per fare in modo che il Pil e i consumi possano tornare ai dati pre pandemia. La produttività sarà il volano del nostro agire ecco perché il Defr si pone come obiettivo di sostenere le imprese e i lavoratori”.

Che poi replica a Petinari: “il collega Domenico Pettinari, che si bea tanto del senso istituzionale, nella realtà dei fatti, non lo possiede in quanto fa ricorso alla solita bagarre e ai suoi personalissimi ululati che lo contraddistinguono. Le opposizioni assolvono al compito conferito loro dalla democrazia partecipativa e quindi devono attenersi a quelle che sono le regole delle Commissioni; da quando i 5Stelle, per mantenere il potere e le poltrone del governo nazionale, non hanno potuto che convergere in un’unione di scopo con i rappresentanti del Pd, il collega Pettinari ha avuto un tracollo politico a causa del calice amaro da bere : collaborare con il centrosinistra, lo stesso centrosinistra che era stato attaccato, in precedenza, tutti i giorni dai pentastellati per presunta mancanza di onestà. Per dovere di cronaca aggiungo che il Defr è stato licenziato dopo ben 15 ore di Commissione e 40 interventi da parte delle opposizioni, dettagli che sfuggono al disattento Pettinari, inoltre aggiungo che gli italiani vengono governati a suon di Dpcm da un premier non eletto ma frutto dell’ennesimo inciucio di Palazzo quindi il vice presidente pentastellato di centrosinistra, in passato di centrodestra, andasse altrove a lamentare ogni perdita di controllo alle opposizioni”.

Queste le principali strategie contenute nel Defr: operatività della zes regionale; attuazione quarta annualità piano export sud per internazionalizzazione imprese; accelerazione opere infrastrutturali e connessa viabilità anche per piccoli Comuni; conclusione opera ferroviaria Fossacesia -Castel di Sangro; revisione rete trans europea dei trasporti asse Lisbona Kiev; realizzazione opere da piano regolatore porto di Pescara; prosecuzione riforma tpl e sviluppo intermodalità; riorganizzazione rete emergenza urgenza; approvazione piano regionale elisuperfici; implementazione testo unico di pronto soccorso.

E ancora aggiornamento manuale accreditamento strutture private; implementazione nuovo piano sociale 21-23; rafforzamento organici centri per l’impiego; rafforzamento agenzia protezione civile; redazione testo unico di protezione civile; aggiornamento piano tutela delle acque; contratti di fiume; attuazione dgr su produzione e commercializzazione prodotti apicoltura.

Infine revisione normativa in materia di urbanistica ed edilizia; redazione piano integrato clima e energia; attuazione dgr programma opere idrauliche; messa in sicurezza idrogeologica Val Vibrata- Saline -Aterno; attuazione leggi 9 e 10 cura Abruzzo e stato dell’arte su conferenza stato regioni per governance recovery fund.

Download in PDF©