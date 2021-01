REGIONE: OTTO MILIONI A PIOGGIA E A DISCREZIONE<BR> MAXIEMENDAMENTO A BILANCIO LACRIME E SANGUE

MICRO FINANZIAMENTI A COMUNI, ASSOCIAZIONI APPROVATO MARTEDI’ SCORSO, AD OGNI CONSIGLIERE, SIA DI MAGGIORANZA ED OPPOSIZIONE 200MILA EURO DI TESARETTO DA ELARGIRE LIBERAMENTE; TUTTE LE CIFRE E BENEFICIARI

L’AQUILA – Otto milioni di euro, lanciati in cielo come fossero coriandoli, a beneficio di oltre duecento comuni e oltre cento associazioni culturali, sportive e di volontariato. Un pò per tutto, e di tutto un pò: dai 5.000 euro all’associazione Corridori del cielo, per la sistemazione del bivacco Desiati, e i 10.ooo al circolo bocciofilo di Paganica per risistemare il campo da gioco, ai 5.000 all’associazione culturale artistica A noi, per la promozione di antiche tradizioni dell’Alto vastese e i 5.00 euro per la manutenzione della casa canonica di Serramonacesca. Passando per i 5.00o euro per la pubblicazione e promozione di un libro sulla statua lignea policromatica della Madonna in trono con bambino benedicente di Castel Frentano, e altrettanti fondi per l’associazione Musici e sbandieratori borgo San Panfilo, per l’organizzazione dei campionati italiani di tenzone bronzea.

Tutto questo grazie al maxi-emendamento alla manovra finanziaria abruzzese approvata nella notte del 29 dicembre.

Nel pieno di una pandemia e con un bilancio lacrime a sangue a causa minori entrate per 50 milioni di euro che ha costretto a tagli in settori strategici tra cui sociale, attività produttive e trasporti. Quando sono ancora al palo i contributi straordinari, per un valore di decine di milioni di euro, a favore di imprese famiglie e altri beneficiari, previste dalle leggi Cura Abruzzo uno e due, approvate a marzo e giugno dalla Regione per far fronte alla devastante crisi economica e sociale che sta investendo la regione.

Ma, evidentemente, non si è potuto fare a meno di una miriade di micro-elargizioni, decise a totale discrezione da parte di ciascuno dei 31 consiglieri regionali d’Abruzzo, con a disposizione un tesoretto da 200mila euro a testa, della maggioranza del centrodestra, e delle opposizioni del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, che pure in passato ha denunciato e urlato contro l’andazzo dei fondi a pioggia.

Il maxi emendamento è frutto di un accordo bipartisan dopo giorni e giorni in cui le opposizioni hanno lanciato bordate al centrodestra. La spartizione discrezionale a pioggia ha fatto gridare allo scandalo anche in seno al centrodestra e agli stessi uffici regionali: intendiamoci, come si può constatare dall’elenco completo delle singole voci di spesa, pubblicato qui di seguito, si tratta di soldi pubblici erogati in buona parte dei casi per nobili e valide finalità, comprese quelle citate più sopra, ma, questo il punto, senza un bando, una istruttoria, una precisa griglia di priorità, una strategia complessiva e di lunga gittata, senza considerare le ricadute occupazionali di ogni singola iniziativa e una procedura per chiedere conto dei risultati ottenuti negli anni.

In tal senso all’interno della coalizione sono state lanciate accuse alla Lega, azionista di maggioranza con 10 consiglieri su 17 e 4 assessori su 6, che avrebbe fatto slittare i tempi del consiglio per consegnare una lunga lista di micro contributi.

Il sospetto è che da parte dei consiglieri, e prevalsa la necessità di premiare innanzitutto i territori di provenienza e le rispettive riserve di caccia elettorale, prendersi tutto il merito, cementare il consenso e garantirsi un futuro politico, saldando il rapporto con i sindaci e amministratori locali a loro vicini, i portatori di voti e chissà, nessuno può escluderlo, anche ad associazioni e realtà che fanno capo a parenti e amici stetti. C’è da chiedersi poi perché alcuni comuni compaiono più volte nell’elenco delle elargizioni, mentre altri sono stati esclusi, e lo stesso discorso vale per le associazioni, con il sospetto che l’unico ragione è che chi non ha ottenuto nulla semplicemente non ha un santo in paradiso, o meglio all’Emiciclo.

Eppure in consiglio, fino all’approvazione del maxiemendamento, si era assistito a scontri al calor bianco sui tagli da 50 milioni apportati al già risicato bilancio regionale abruzzese, con il centrodestra ad accusare il governo di giallorosso per i mancati trasferimenti alle regioni, lasciate sole davanti all’emergenza Covid, e le opposizioni di centrosinistra e Movimento 5 stelle a lanciare bordate sulla presunta illegittimità della manovra, alla luce del parere dei revisori dei conti, la “miopia delle scelte”, il “massacro sociale” la vuotezza del documento di economia e finanza per gli anni a venire. E ancora accorati interventi da ambo le parti sulla crisi che attanaglia la regione piegata dal covid-19, sulle migliaia di nuovi poveri e disoccupati, i ristoratori e commercianti sull’orlo del baratro, le file che si ingrossano alla mensa dei poveri, sugli 80 milioni di mancate entrate fiscali che hanno reso necessari tagli dell’8% al budget di tutti dipartimenti, sui 40 milioni di buco delle Asl e sugli oltre 27 milioni di debiti fuori bilancio, ereditari anche dalle ex Ussl, accorpate a metà anni ’90 nelle attuali quattro Asl.

Poi per magia, è scoppiato il sereno, a dissolvere i foschi scenari di crisi e sconforto. Allorché appunto tutti compatti, maggioranza e opposizioni, hanno approvato in un clima di ritrovata concordia, il corposo maxi-emendamento da 8 milioni di euro.

Significative le parole di Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, di Forza Italia, a poche ore dall’approvazione del bilancio e del maxi-emendamento: “Oggi ho la certezza di essere il Presidente del Consiglio regionale più responsabile che si ricordi nella storia recente, un Consiglio che è stato in grado di approvare un bilancio regionale in appena 7 ore di dibattito in aula, grazie al lavoro svolto nelle ore precedenti nelle Commissioni, grazie a una maggioranza lungimirante e compatta, 17 esponenti tutti presenti a votare, e con il contributo di una opposizione forte nelle sue posizioni iniziali, ma che non ha alcun problema a confrontarsi”.

Un accordo trovato però in buona sostanza in un maxiemendamento che ha disperso in mille rivoli che hanno bagnato questo o quel comune, questa o quella associazione per le più svariate finalità, per piccoli e anche consolidati eventi culturali, per rievocazioni storiche, premi letterari, bandi e cori, per parrocchie, sagrestie e bocciofile, per associazioni sportive, di Protezione civile, di volontariato e a difesa dei diritti degli animali. E poi una raffica di contributi a oltre 200 comuni, molti dei quali beneficiari di più finanziamenti, per rifare strade, piazze e marciapiedi, restaurare scuole, fontane e chiese, per realizzare parchi giochi, contrastare il dissesto idrogeologico e riparare depuratori.

E’ accaduto anche che si sono registrati anche intoppi nella predisposizione del maxi-emendamento perché i dieci consiglieri della Lega hanno ritardato a consegnare i loro elenchi.

C’è stato anche qualche attrito in maggioranza, visto che alcuni esponenti avrebbero voluto concentrare le risorse a favore dei comuni e per opere di una certa rilevanza, altri non hanno resistito alla tentazione di disperdere i contributi, anche di poche migliaia di euro, ad una ampissima pletora di associazioni e iniziative.

Degno di nota è poi che questa volta anche i sette consiglieri del Movimento 5 stelle hanno inserito le loro proposte. Una novità, visto che fino all’anno scorso i pentastellati hanno tuonato contro il malcostume dei fondi pioggia, le “solite marchette elettorali”, le “elargizioni agli amici e amici degli amici”, e così via argomentando. Rifiutando quelli che loro bollavano come “inciuci”.

Hanno però tenuto a marcare le distanze, pretendendo che l’allegato al maxi-emendamento con le loro elargizioni fosse separato da quello che raccoglie quelle del centrodestra e del centrosinistra.

Tra i contributi dei pentastellati spiccano i 140mila euro al Comune Taranta Peligna (Chieti), per la realizzazione di un dispositivo di protezione dal rischio valanghe, i 140 mila euro di fondi aggiuntivi per 140mila euro per la legge Vita indipendente a favore dei disabili, i 150mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria ex chiesa Madonna dell’Assunta di Pollutri (Chieti), ma anche i 130mila euro alle Caritas diocesane per il sostegno le persone in grave stato di indigenza a causa dell’emergenza coronavirus.

C’è poi un altro elenco allegato al maxi-emendamento che contiene le proposte del solo centrodestra, tra cui spicca il contributo di 400.000 per la riqualificazione e lo sviluppo del termalismo abruzzese, e sempre 400 mila euro altrettanto per la nuova casa dello studente di Chieti, i 200 mila euro per lotta all’abusivismo edilizio nelle case popolari.

L’allegato più corposo, di trenta pagine con centinaia di voci, almanacca invece i contributi decisi dai consiglieri di centrodestra e di centrosinistra a favore di Comuni e associazioni.

Tra i più consistenti quelli al Comune Castiglione Messer Raimondo (Teramo), di 110mila euro, per interventi contro dissesto idrogeologico e per Mosciano Sant’Angelo (Teramo), anche qui 110mila euro, per il ripristino funzionale del Belvedere e cineteatro Acquaviva. E ancora 100mila euro a Pescara per lavori di sistemazione riqualificazione marciapiede e viabilità via Fontanelle, a Sulmona per la valorizzazione dell’eremo San Pietro con ripristino collegamento strada rurale, a L’Aquila, per la riqualificazione e rigenerazione urbana ed ambientale di Fonte Cerreto, ai piedi della funivia per Campo Imperatore e altri 100mila euro per l’Ama, la società comunale del trasporto pubblico. A Chieti vanno 120.000 per interventi di riqualificazione e rigenerazione del verde comunale di Villa Frigerj e Villa Obletter.

Per quanto riguarda il comparto cultura, eventi e associazioni, tra le erogazioni più consistenti quelle da 50mila euro alla Diocesi Teramo ed Atri, per l’organizzazione dell’anniversario del santuario di San Gabriele, da 50mila euro alla parrocchia San Pietro di Vasto per la messa in sicurezza della chiesa Sant’Antonio, da 40 mila euro al Consorzio commerciale “Vasto in centro” per la promozione del marchio e la realizzazione di un video documentario, i 25mila euro all’associazione culturale San Pietro della Ienca dell’Aquila per un evento sul centenario nascita Papa Giovanni Paolo II.

All’indomani molti dei consiglieri e di opposizione hanno diramato note trionfalistiche i risultati ottenuti a favore del territorio, come avventurerai medievali che fanno ritorno nella loro baronia con un ricco bottino.

Nessuno ci mancherebbe, ha adombrato dubbi sull’opportunità di precedere subito e senza tentennamenti all’erogazione a pioggia di ben 8 milioni di euro, per di più a discrezione, quando nello stesso tempo si è reso necessario tagliare importanti risorse su fronti forse più impellenti, con tutto il rispetto per il restauro di una fontana e di un piccolo palio di paese, quali appunto le politiche sociali ed economiche a sostegno di sostegno di migliaia di abruzzesi precipitati nel baratro della disoccupazione e dell’indigenza, e delle imprese che stanno chiudendo

Con il paradosso di riportare in auge, nel periodo più buio per l’Abruzzo e per le finanze regionali, i fasti e gli andazzi che erano consuetudine almeno fino al governo di centrosinistra di Ottaviano Del Turco, quando con la medesima logica e tacito patto tra forze politiche si arrivavano a distribuire a piene mani anche fino a 25 milioni di euro a questo o quel beneficiario, quasi sempre con emendamenti presentati e approvati a notte fonda in sede di approvazione di bilancio, senza uno straccio di discussione e trasparenza. Talvolta emendamenti anonimi, approvati senza la firma dell’ideatore.

Poi è arrivata la crisi finanziaria globale del 2008, le politiche nazionali che hanno messo la mordacchia alle spese allegre delle Regioni e imposto tagli alla spesa e riduzione forzosa del debito pubblico. E’ esploso per giunta il bubbone del debito della sanità abruzzese, con conseguente commissariamento governativo e un doloroso piano di risanamento durato dieci anni, fino all’autunno 2016. E’ accaduto così che che da allora la tradizione dei finanziamenti a pioggia e a discrezione ha segnato il passo, e a prevalere nella legislatura del centrodestra di Gianni Chiodi, e poi in quella del centrosinistra di Luciano D’Alfonso, ora senatore e presidente commissione finanze, è stata una maggiore sobrietà. Almeno fino al 29 dicembre scorso.

CONTRIBUTI DELLA SOLA MAGGIORANZA DI CENTRODESTRA

Contributo Ater per lotta all’abusivismo edilizio: 200.000

Sostegno all’ambito distrettuale vestino: 100.000

Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo del termalismo: 400.000

Bike to coast: 100.000

Centocinquantesimo anniversario Cai: 20.000

Formazione aggiornamento polizia locale: 50.000

Consiglio regionale consumatori utenti: 50.000

Festa della pietra Lettomanoppello: 15.000

Contributo al soccorso alpino: 70.000

Contributo per il mutuo soccorso: 15.000

Ater Chieti casa dello studente: 400.000

CONTRIBUTI CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CULTURALI PROTEZIONI CIVILE E ALTRO

Associazione modellistica teramano Piano della Lenta: 15.000

Manutenzione ordinaria e straordinaria pista

Associazione palio delle botti di Corropoli: 10.000

Organizzazione manifestazioni culturali

Associazione Protezione civile Fossacesia: 2.000

Acquisto materiale attrezzature

Associazioni In nomine Anxa Lanciano: 2000

Promozione musica medievale

Associazione L’Aquila che rinasce 25.000

Contributo per eventi 2021

Associazione dentro le mura: 10.000

contributo per eventi 2021

Associazione alpini Mascioni Campotosto: 5.000

Contributo per eventi 2021

Istituto cinematografico La Lanterna magica: 5.000

Contributo per eventi 2021

Associazione Corridori del cielo: 5.000

Sistemazione posizionamento del bivacco intitolato a Pierluigi Desiati

Circolo bocciofilo vas Paganica: 10.000

Adeguamento campi da gioco

Casa volontariato provinciale L’Aquila: 10.000

Funzionamento attività associativa

Istituto cinematografico La Lanterna magica dell’Aquila: 5000

Funzionamento attività associativa

Polisportiva paganica rugby: 5000

Funzionamento attività associativa

Associazione culturale Cesaproba 96: 5.000

Funzionamento attività associativa

Associazione alle falde della Majella: 10.000

Organizzazione del premio Majella

Fondazione oncologica gastroenterologica italiana Santa Rita: 20.000

Funzionamento attività associativa

Comunità educativa per minori Le ancore: 5000

Funzionamento attività associativa

Associazione per amore e per diletto: 5000

Associazione musica e cultura: 5000

Associazione gruppo fotografico La genziana: 5000

APS umanità e cultura: 5000

Comune Pescara: 5.000

Contributo per evento City Summer

Società operaia mutuo soccorso Diego Aliprandi di Penne: 20.000

Lavori di recupero edilizio della sede

Società operaia mutuo soccorso Spoltore: 10.000

Contributo per attività associativa

Istituto povere figlie della visitazione di Maria Onlus di Alanno: 10.000

Sostituzione infissi manutenzione ordinaria struttura

Associazione amici dei vigili del fuoco di Montesilvano: 10.000

Contributo per attività associativa.

A.s.d. boxing team Simone di Marco Pescara: 5.000

Contributo per attività associativa.

Associazione culturale Mediterranea Pescara: 5.000

Contributo per attività associativa

Associazione musica e cultura Roseto degli Abruzzi: 5.000

Contributo per attività associativa

Parrocchia San Pietro martire Pescara: 5.000

Contributo per attività associativa

ASD Accademia biancazzurra Pescara: 5000

Contributo per attività associativa

Guardie ecologiche ambientali Tocco da Casauria: 5000

Contributo per attività associativa

Fondazione oltre la parola Onlus Pescara: 20.000

Contributo per attività associativa

Parrocchia Santa Maria Assunta Serramonacesca: 5000

Manutenzione ordinaria casa canonica

Associazione nazionale alpini Manoppello: 5000

Contributo per attività associativa

Associazione Altrimondi di Penne: 5000

Contributo per attività associativa

Gruppo storico de Lo certame di Popoli: 5.000

Contributo per attività associativa

Ente manifestazioni pescaresi: 15.000

Contributo per attività associativa

Fondazione Luca Romano Onlus di Chieti: 5000

Contributo per attività associativa

Movimento per la vita di Pescara: 5.000

Contributo per attività associativa

Associazione Aspheria: 5.000

Contributo attività associativa

Associazione culturale Civita dell’Abbadia: 5.000

Attività associativa e promozione culturale

Polisportiva sci Club Villa Celiera: 5.000

Manifestazione Sky Trail del Voltigno

Associazione culturale Lauretana: 5.000

Funzionamento attività associativa

Cooperativa sociale Aurora Valori e sapori: 5.000

Funzionamento attività associativa

Associazione micologica Adriatica: 5.000

Funzionamente attività associativa

Gruppo alpini Ana Farindola: 5.000

Funzionamento attività associativa

Associazione sinergie d’arte: 5.000

Funzionamento attività associativa

Università della terza età: 5.000

Organizzazione anno accademico 2021

ANFFAS Onlus Pescara: 10.000

Contributo attività associativa

Banda di Paganica: 5.000

Completamento della costruzione della sede sociale

Confraterna di Santa Maria di Loreto di Sulmona: 10.000

Contributo valorizzazione sacra rappresentazione della Madonna che scappa

Fabbrica dell’esperienza Francavilla al mare: 5.000

Contributo attività associativa

Emozioni Odv Francavilla al mare: 5.000

Contributo attività associativa

Società operaia mutuo soccorso Luco dei Marsi: 5.000

Contributo attività associativa

Misericordia Celano: 10.000

Contributo attività associativa

Croce Rossa Italiana comitato Carsoli: 10.000

Contributo attività associativa

Associazione volontariato 16 maggio 1982 di Oricola: 5.000

Contributo attività associativa

Associazione culturale commercianti centro storico Pescasseroli: 5.000

Contributo attività associativa

Caritas diocesi di Avezzano: 10.000

Contributo attività associativa

Associazione underground studios Celano: 2.500

Contributo attività associativa

Protezione civile Ovindoli: 15.000

Contributo attività associativa

Associazione corale polifonica Giuseppe Corsi di Celano: 2.500

Contributo attività associativa

Parrocchia San Nicola di Bari Orsogna: 20.000

Ristrutturazione sacrestia chiesa San Nicola

Associazione Insensi di Orsogna: 20.000

Contributo attività associativa

Associazione Santa Maria Assunta Castel Frentano: 5000

pubblicazione promozione libro sulla statua lignea policromatica Madonna in trono con bambino benedicente

Associazione culturale artistica A noi: 5.000

Promozione antiche tradizioni dell’Alto vastese

Lupi del Gran Sasso Alba Adriatica: 10.000

Contributo attività associativa

Polisportiva ricreativa Selva Mosciano Sant’Angelo: 6.000

Contributo attività associativa

ASD moscianese Mosciano Sant’Angelo: 7.000

Contributo attività associativa

Pro loco Montone Mosciano Sant’Angelo: 4.000

Contributo attività associativa

Volontari soccorso amico Mosciano Sant’Angelo: 30.000

Contributo attività associativa

Associazione Explora Nunaat Montorio al Vomano: 30.000

Contributo attività associativa

Proloco Sant’Omero: 5.000

Contributo attività associativa

ASD pugilistica giuliese: 5.000

Contributo attività associativa

Pro loco Campli: 5.000

Contributo attività associativa

Protezione civile Monti della Laga Campli: 5.000

Contributo attività associativa

Premio Pigro Ivan Graziani Teramo: 10.000

Contributo attività associativa

Memoria e progetto Onlus Campli: 5.000

Contributo attività associativa

Associazioni Lory a colori San Salvo: 10.000

Attività sociali per prevenzione alle patologie oncologiche

Fondazione del vastese per l’ambiente lo sviluppo sostenibile: 25.000

Recupero e rigenerazione area piana Santa Maria di Scerni

Associazione arma aeronautica Pescara: 10.000

Celebrazioni Corradino D’Ascanio a 40 anni dalla scomparsa

Protezione civile Nocciano: 5000

Contributo attività associativa

Avis comunale Montebello di Bertona: 5.000

Contributo attività associativa

Consorzio commerciale Vasto in centro: 40.000

Promozione marchio e video documentario

Associazione orizzonte Onlus: 30.000

Piattaforma innovazione sociale

Asperger Abruzzo: 5.000

Contributo attività associativa

Associazione Don Antonio Francesco Marino: 5.000

Contributo attività associativa

Associazione Asso vasto: 15.000

attività di formazione per imprenditori e manager

L’Arca del 2000 associazione culturale: 5000

Contributo attività associativa

Croce Azzurra di Lanciano: 5.000

Contributo attività associativa

Camerata musicale: 20.000

Contributo attività associativa

Premio Sulmona rassegna internazionale di arte contemporanea: 20.000

Contributo attività associativa

Premio Pratola di giornalismo comunicazione e cultura: 10.000

Contributo attività associativa

Sulmonacinema: 5.000

Contributo attività associativa

Accademia peligna asd: 20.000

Progetto sport, cultura e pedagogia

Associazione musici e sbandieratori borgo San Panfilo: 5.000

Organizzazione campionati italiani Tenzone bronzea

Confraternita Sacramento Scurcola Marsicana: 5.000

Contributo attività associativa

Onlus promozione sociale: 5.000

Evento annuale festival contro violenza la giornata della consapevolezza

Associazione latino-americana Italia Onlus: 10.000

Progetto un ponte per il Venezuela

Scuola etica alta formazione perfezionamento Leonardo: 20.000

Contributo attività associativa

ANFFAS Onlus Sulmona: 5000

Progetto inclusione e cultura

Pro loco Notaresco: 5.000

Attività associativa

Pro loco città Alba Adriatica: 10.000

Attività associativa

Istituto comprensivo statale Falcone Borsellino Villa Vomano: 5.000

Attività associativa

Caritas parrocchia Santa Annunziata Giulianova: 5.000

Attività associativa

Protezione civile Notaresco: 7.000

Attività associativa

Circolo Nereto 2001 Anziani e giovani: 3.000

Attività associativa

Associazione amici della musica Notaresco: 5.000

Attività associativa

Associazione culturale Uniti a ferro di cavallo Cerqueto di Fano Adriano: 5.000

Attività associativa

Associazione musicale Rossini: 15.000

Cofinanziamento progetto europeo

Unitalsi Sulmona: 5.000

Progetti inclusione sociale

Volontari protezione civile Gran Sasso d’Italia: 15.000

Acquisto mezzi e attrezzature sezione Sant’Egidio alla Vibrata

Misericordia di Alanno: 5.000

Contributo acquisto mezzo di soccorso

ASD Fairplay Collecorvino: 10.000

Acquisto pulmino scuola calcio

Odd Life 5 Manoppello: 5.000

Acquisto attrezzature emergenza neve

Amici dei Vigili del fuoco Montesilvano: 5.000

Acquisto attrezzatura

Asd Penne 1920: 5.000

Attività associativa

Fondazione genti d’Abruzzo Pescara: 20.000

Attività socio-culturali

Protezione civile modavi Pianella: 10.000

Acquisti attrezzatura

Croce Rossa Penne: 5.000

Attività socio-culturali

ASD cicli sportmania Popoli: 5.000

Attività socio-culturali

Amici Vigili del fuoco Popoli: 5.000

Attività sociali

Protezione civile Serramonacesca: 5.000

Attivita’ sociali

Croce Rossa Spoltore: 5.000

Attivita’ sociali

Gruppo alpini Tocco Casauria: 15.000

Attività sociali

Associazione culturale la Cerba Loreto: 5.000

Attività socio-culturali

Associazione musicale Synphonia 2000: 5.000

Attività socio-culturali

Associazione cinofila sips: 5.000

Attività socio-culturali

Associazione Kurzhaar: 5.000

Attività socio-culturali

FIDAS Pescara: 5.000

Attività socio-culturali

Pro loco Felice Santarelli Secinaro: 10.000

Attività socio-culturali

Associazione pescatori sportivi Scanno E Villalago: 10.000

Riqualificazione abbattimento barriere architettoniche

Nucleo operativo volontari Protezione civile Tagliacozzo: 10.000

Acquisto attrezzature

Centro diurno Peter Pan Celano: 5.000

Attività sociali

Ana sezione Ortolano: 5.000

Attività sociali

Associazione Radici poiane Campotosto: 5.000

Attività sociali

Associazione Erga omnes Chieti: 5.000

Attività sociali

Parrocchia San Pietro Vasto: 50.000

Messa in sicurezza chiesa Sant’Antonio

Associazione Il Foro Roseto: 5.000

Attività sociali

Associazione Campovalano viva: 5.000

Attività sociali

Pro loco Martinsicuro: 5.000

Attività socio-culturali

Protezione civile Corropoli: 5.000

Acquisto attrezzature

Farnese soccorso Onlus Piano d’Accio Campli: 5.000

Attività sociali

Amiternum academy Pizzoli: 5.000

Contributo attività sociale

ASD L’Aquila calcio: 5.000

Tributo attività sociale

Associazione culturale San Pietro della Ienca: 25.000

Evento centenario nascita Papa Giovanni Paolo II

Associazione Abruzzo fiera L’Aquila: 10.000

Attività culturali e fiera

Confraternita santissima Trinità L’Aquila: 5.000

Attività socio-culturali

Protezione civile Pivec L’Aquila: 10.000

Contributo per attività gestionale

Associazione culturale coro della Portella L’Aquila: 5.000

Attività socio-culturali

ASD Cesaproba: 5.000

Attività sportiva

Associazione l’ Etoile: 3.000

Attività sportiva

Associazione ripensiamo il centro storico: 2.000

Evento opera del Bosco

Consorzi via del commercio Lanciano: 4.000

Evento festival luminarie natalizie

Arciconfraternita morte e orazione Lanciano: 2.000

Libro La posata

Associazione amici del presepio di Atessa: 3.000

Ventesimo anniversario mostra del presepe

Associazione Italiana pazienti anticoagulanti: 3.000

Anniversario attività volontariato

Volontariato Vigili del fuoco frentana Sangro Aventino: 3.000

Acquisto drone e divise

Amici della musica Fenaroli Lanciano: 5.000

Riciclando in Opera

Amici di zampa Vasto: 2.000

Campagna di sterilizzazione animali randagi.

Associazione quattro zampe Lanciano: 2.000

Campagna sterilizzazione animali randagi

Associazione culturale San Giusto martire Paglieta: 2.000

Festival interregionale del folklore

ASD Agorà di Casoli: 2.000

Campionato nazionale confsport

Associazione culturale La luna di Seb Lanciano: 3.000

Promozione della cultura della solidarietà donna bontà

Associazione Babaloo: 2.000

Acquisto materiali e prodotti

Associazione Altri orizzonti Lanciano: 3000

uscite solo riabilitative persone con disabilità psichiatrica

Diocesi Teramo Atri: 50.000

Organizzazione dell’anniversario del santuario di San Gabriele

Associazione Ana spaventa Atessa: 5.000

Contributo associativo

Associazione centro italico Safinum Schiavi d’Abruzzo: 2000

contributo per studio divulgazione emigrazione il territorio dell’Alto vastese

CONTRIBUTI MOVIMENTO 5 STELLE

Contributo a favore del comune di Pollutri: 150.000

Manutenzione ordinaria e straordinaria ex chiesa Madonna dell’Assunta

Museo naturale riserva punta Aderci: 70.000

Realizzazione parco regionale riserva naturale ed un museo

Interventi per la Vita indipendente: 150.000

Rifinanziamento legge regionale 57 del 2012

Contributo al Cram: 50.000

Progetti volti a rinsaldare il legame con la terra di origine degli emigrati abruzzesi

Comune di Chieti: 50.000

Percorsi pedonali del progetto running city

L’acchiappasogni Onlus: 50.000

Potenziamento centro diurno per disabili

Comune Lama dei peligni: 60.000

Risanamento conservativo rifugio Fonte Tari’

Comune Taranta peligna: 140.000

Realizzazione dispositivo di protezione dal rischio valanghe

Comune di Chieti: 130.000

Recupero e ristrutturazione impianto sportivo San Martino

Caritas diocesane regione Abruzzo: 130.000

sostegno le persone in grave stato di indigenza a causa dell’attuale crisi economica

Ater Pescara: 150.000

Impianti ascensori ed eliminazione barriere architettoniche

Comune Torre de’ passeri: 20.000

Lavori manutenzione del patrimonio comunale

Comune Sant’Eufemia a Maiella: 10.000

Lavori urgenti messa in sicurezza, giardini e viabilità

Associazione nazionale mutilati invalidi civili: 60.000

Incremento lo stanziamento in bilancio per l’anno 2021 sedi provinciali

Gruppo alpini Tirone Sulmona: 10.000

rinnovo parco automezzi dedicati anche lo svolgimento di attività di Protezione civile

Consorzio di bonifica Ovest: 10.000

Sistemazione area cunicoli di Claudio

Comune Avezzano: 120.000

Opere manutenzione ordinaria e straordinaria il comprensorio fucense

Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne maltrattate: 40.000

Incremento stanziamento in bilancio

Museo nazionale d’Abruzzo Munda: 10.000

Organizzazione mostra Terre del sisma

Comuni di Barisciano San Pio delle camere e Prata d’Ansidonia e Caporciano: 40.000

manutenzione ordinaria e straordinaria fortificazioni medievali

CONTRIBUTI CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA AI COMUNI

Comune Capistrello: 100.000

Progetto adeguamento sismico ex edificio scolastico

Comune Pratola peligna: 60.000

Realizzazione area sosta camper

Comune Corfinio: 15.000

realizzazione parco giochi

Comune Vittorito: 15.000

Realizzazione parco giochi

Comune San Demetrio ne’ vestini: 20.000

Realizzazione parco giochi

Comune Cerchio: 50.000

Lavori plesso scolastico

Comune Carapelle Calvisio: 20.000

Sistemazione sede comunale

Comune di Tortoreto: 20.000

Opere di viabilità

Comune di Colledara: 15.000

Manutenzione impianti sportivi

Comune di Colonnella: 15.000

Arredo urbano

Comune di Filetto: 10.000

Viabilità e arredo urbano

Comune di Controguerra: 60.000

Completamento pale strada comunale

Comune di Giulianova: 20.000

Manutenzione opere

Comune di Martinsicuro: 15.000

Rimozione spiaggiato

Comune di Tossicia: 20.000

Manutenzione straordinaria cimitero comunale

Comune di Corropoli: 20.000

Promozione e valorizzazione

Comune di Basciano: 20.000

Riqualificazione aree verdi

Comune Penna Sant’Andrea: 15.000

Manutenzione strade

Comune di Castel Castagna: 15.000

Riqualificazione area pubblica in località capoluogo

Comune di Palombaro: 30.000

Opere pubbliche

Comune Penne: 25.000

Realizzazione impianto videosorveglianza e arredo urbano

Comune Città Sant’Angelo: 5.000

ristrutturazioni immobile in viale Martino da destinare a casa di emergenza Aurora

Comune Picciano: 25.000

Manutenzione stradale

Comune Corvara: 10.000

Acquisto mezzo di trasporto per rifiuti solidi urbani

Comune Montesilvano: 80.000

Sistemazione rete di raccolta acque meteoriche e manutenzioni straordinarie marciapiedi

Comune di Pianella: 90.000

Abbattimento barriere architettoniche centro abitato

Comune di Nocciano: 50.000

Progetto riqualificazione Piazza San Biagio

Comune di Catignano: 30.000

Riqualificazione chiostro San Francesco

Comune Pescara: 100.000

lavori di sistemazione riqualificazione marciapiede e viabilità via Fontanelle

Comune Silvi: 50.000

Riqualificazione parchi giochi comunali pubblica illuminazione

Comune L’Aquila: 100.000

Riqualificazione e rigenerazione urbana ed ambientale di Fonte Cerreto

Comune Civita d’Antino: 20.000

Ripristino strada e marciapiede in via Veneto

Comune Tornareccio: 30.000

Sistemazione area località Fonte Camprile

Comune Canosa Sannita: 30.000

Realizzazione spazio verde attrezzato

Comune Fagnano alto: 20.000

completamente ampliamento della funzione sociale del complesso comunale San Sebastiano nuovo

Comune Tione degli Abruzzi: 20.000

Sistemazione arredo urbano e parchi giochi

Comune Gamberale: 20.000

Sistemazione campo sportivo

Comune Villalago: 20.000

Manutenzione straordinaria pista ciclabile pedonale Villalago Villalago Riviera

Comune San Salvo: 50.000

Riqualificazione urbanistica zona periferica

Comune Canistro: 20.000

Messa in sicurezza strada interpoderale

Comune Villalfonsina: 20.000

Lavori riqualificazione

Comune Archi: 30.000

Rifacimento manto stradale

Comune San Pio delle camere: 20.000

manutenzione straordinaria sala polifunzionale Piazza del redentore

Comune Montazzoli: 20.000

Opere pubbliche

Comune Cupello: 40.000

Riqualificazione impianto sportivo Contrada Montefino

Comune Barisciano: 20.000

Riqualificazione area polifunzionale Picenze

Comune Ovindoli: 30.000

Manutenzione opere pubbliche

Comune Ancarano: 50.000

Restauro chiesa Madonna della carità

Comune Notaresco: 40.000

Manutenzione e opere pubbliche

Comune Massa d’Albe: 20.000

Realizzazione percorso pedemontana per mountain bike

Comune Lanciano: 30.000

Interventi manutenzione straordinaria

Comune di Chieti: 100.000

Opere pubbliche

Comune San Salvo: 100.000

interventi manutenzione straordinaria

Comune Castelvecchio Subequo: 15.000

Miglioramento energetico del patrimonio comunale

Comune Castel del Monte: 10.000

Interventi di manutenzione straordinaria al depuratore comunale

Comune Rocca di Mezzo: 10.000

Interventi manutenzione straordinaria

Comune di Scoppito: 10.000

Sistemazione piazza di Collettara

Comune Poggio Picenze: 10.000

Investimenti per miglioramento dell’arredo urbano

Comune Collarmele: 10.000

Investimenti per il miglioramento dell’arredo urbano

Comune Ocre: 10.000

Segnaletica sentieristica

Comune Montereale: 15.000

Arredo urbano

Comune Barisciano: 15.000

arredo urbano

Comune Capitignano: 15.000

arredo urbano

Comune Lucoli: 15.000

Manutenzione Fontanile storico

Comune Tornimparte: 10.000

Arredo urbano

Comune Scanno: 10.000

Arredo urbano

Comune Campotosto: 10.000

Arredo urbano

Comune Cagnano: 10.000

Arredo urbano

Comune L’Aquila: 25.000

manutenzione straordinaria pavimentazione impianto sportivo centi Colella

Comune Serramonacesca: 30.000

Manutenzione campetto sportivo polivalente

Comune Abbateggio: 30.000

Costi funzionamento centro turistico

Comune Lettomanoppello: 25.000

Realizzazione progetto il sentiero dei minatori

Comune di San Valentino in Abruzzo citeriore: 40.000

rimessa in esercizio dell’organo storico della chiesa dei santi Valentino e Damiano

Comune di Montebello di Bertona: 5000

Organizzazione del Bene Natural festival

Comune Castelvecchio Subequo: 75.000

Stazione ecologica servizio dei comuni della Valle subequana

Comune Prata d’Ansidonia: 60.000

messa in sicurezza strade di accesso all’area archeologica

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Tempera: 40.000

Intervento di manutenzione straordinaria per le sorgenti del Vera

Comune di Cansano: 5000

Contributo per l’acquisto turbina neve

Comune Castellafiume: 10.000

manutenzione straordinaria viabilità

Comune Pacentro: 10.000

manutenzione straordinaria viabilità

Comune Castiglione Messer Raimondo: 110.000

Interventi contro dissesto idrogeologico

Comune Mosciano Sant’Angelo: 110.000

Ripristino funzionale del Belvedere e cineteatro Acquaviva

Comune Alba Adriatica: 20.000

Investimenti per miglioramento della rete urbano

Comune Bellante: 20.000

Sistemazione borgo Martini Alfonso

Comune Cellino Attanasio: 20.000

Manutenzione viabilità comunale

Comune Torano Nuovo: 60.000

Manutenzione viabilità comunale

Comune Controguerra: 20.000

Manutenzione viabilità comunale

Comune Sant’Omero: 20.000

Manutenzione straordinaria viabilità comunale

Comune Valle Castellana: 15.000

interventi viabilità comunale

Comune Sant’Egidio alla vibrata: 20.000

Manutenzione viabilità comunale

Comune Civitella del Tronto: 20.000

Manutenzione straordinaria viabilità comunale

Comune Arsita: 15.000

Manutenzione e miglioramento arredo urbano

Comune di Castilenti: 15.000

Manutenzione viabilità comunale

Comune Sulmona: 100.000

Valorizzazione eremo San Pietro con ripristino collegamento strada rurale

Comune Prezza: 50.000

Manutenzione straordinaria manto stradale

Comune Introdacqua: 40.000

Restauro antico cimitero Sant’Antonio

Comune Cerchio: 30.000

Arredi e attrezzature nuovo edificio scolastico

Comune Vacri: 25.000

Manutenzione e opere pubbliche

Comune Casalincontrada: 25.000

Manutenzione e opere pubbliche

Comune Torino di Sangro: 25.000

Manutenzione e opere pubbliche

Comune San Buono: 25.000

Manutenzione e opere pubbliche

Comune Bucchianico: 25.000

Manutenzione e opere pubbliche

Comune Carunchio: 25.000

Manutenzione e opere pubbliche

Comune Villamagna: 120.000

Manutenzione villa comunale

Comuni Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di cambio: 60.000

Miglioramento trasporto scolastico comuni Altopiano delle Rocche

Comune Cerchio: 10.000

Manutenzione opere pubbliche

Comune Ortucchio: 10.000

Manutenzione opere pubbliche

Comune Rocca di Mezzo: 15.000

Manutenzione opere pubbliche

Comune Rocca di Cambio: 10.000

Manutenzione opere pubbliche

Comune Avezzano: 30.000

Manutenzione opere pubbliche

Comune Rocca San Giovanni: 20.000

Ristrutturazione centro documentazione ambientale

Comune Rapino: 17.500

Sistemazione strade urbane rurali

Comune Fara Filorum Petri: 17.500

Sistemazione strade urbane rurali

Ristrutturazione patrimonio comunale

Comune Crecchio: 20.000

Manutenzione strade

Comune Filetto: 15.000

Sistemazione strade urbane rurali

Comune Carpineto Sinello: 15.000

Sistemazione strade urbane rurali

Comune Poggiofiorito: 15.000

Sistemazione strade urbane rurali

Comune Frisia: 15.000

realizzazione opere infrastrutturali per accoglienza turistica

Comune di Villa Santa Maria: 15.000

Sistemazione strade urbane rurali

Comune Fano Adriano: 10.000

Riqualificazione urbana e ambientale

Comune Campli: 50.000

Manutenzione straordinaria via della croce

Comune Cupello: 90.000

Lavori riqualificazione urbana

Comune Gissi: 30.000

Interventi riqualificazione edifici comunali

Comune Monteodorisio: 23.000

Digitalizzazione e valorizzazione patrimonio comunale

Comune Catignano: 40.000

Lavori riqualificazione chiostro San Francesco

Comune Città Sant’Angelo: 10.000

Progetto per la scuola comunale di musica

Comune Picciano: 20.000

Sistemazione copertura tetti case comunali Erp

Comune Farindola: 15.000

potenziamento ponte radio digitalizzazione sala operativa pivec

Comune di Penne: 5.000

riqualificazione urbana contrada Roccafinadamo

Comune Caramanico: 15.000

Intervento straordinario rifacimento pavimentazione

Comune Città Sant’Angelo: 20.000

Potenziamento videosorveglianza

Comune Cappelle sul Tavo: 15.000

Intervento completamento parco a verde pubblico

Comune Cepagatti: 20.000

Parco pubblico

Comune Pollutri: 10.000

Strutturazione bagni pubblici

Comune Fresagrandinara: 20.000

Acquisto scuolabus

Comune Torino di Sangro: 15.000

Sistemazione strada comunale

Comune San Giovanni Lipioni: 10.000

Rifacimento viale cimitero

Comune di Vittorito: 25.000

Progetto videosorveglianza e telesoccorso per anziani

Comune Rocca Pia: 20.000

Restauro e riqualificazione fontana monumentale

Comune Pratola Peligna: 25.000

Restauro fontana Piazza Garibaldi

ASL Lanciano vasto Chieti: 40.000

Uosd medicina prenatale e dell’ età riproduttiva finalizzato alla casa del parto

Comune Morro d’Oro: 20.000

Manutenzione centro storico

Comune Martinsicuro: 30.000

realizzazione arredo urbano

Comune Tortoreto: 30.000

Protezioni stradali

Comune Silvi: 20.000

Riqualificazione campo sportivo

Comune Notaresco: 55.000

Attività istituzionali promozione turismo eventi e territorio

Comune Nereto: 30.000

Riqualificazione urbana area verde sportiva

Comune Atri: 30.000

Riqualificazione parco Villa comunale

Comune Martinsicuro: 30.000

Riqualificazione ambientale Fosso del cavatone

Comune Tortoreto: 30.000

Completamento area attrezzata di largo Marconi

Comune Sant’Egidio alla vibrata: 30.000

Riqualificazione impianto sportivo polivalente

Comune Bolognano: 25.000

Manutenzione straordinaria scuola materna

Comune Bussi sul Tirino: 15.000

Realizzazione corso pedonale centro abitato

Comune Cappelle sul Tavo: 15.000

Realizzazione fontana frazione Terrarossa

Comune Caramanico: 10.000

Realizzazione guardrail

Comune Cepagatti: 20.000

Contributo acquisto taxi sociale

Comune Città Sant’Angelo: 25.000

Realizzazione piano di Protezione civile

Civitella Casanova: 15.000

Manutenzione fontane comunali

Comune Cugnoli: contributo eventi culturali e turistici

Comune Farindola: 10.000

contributo per arredo urbano

Comune Manoppello: 10.000

Acquisto ponte radio e radiotrasmittenti per Coc comunale

Comune Montesilvano: 25.000

Qualificazione via Adda

Comune Pescara: 25.000

Attività turistiche e commerciali

Comune Trasacco: 100.000

Manutenzione strade viabilità

Comune Balsorano: 20.000

Manutenzione strade viabilità

Comune Pescina: 30.000

Manutenzione strade viabilità

Comune Avezzano: 30.000

Manutenzione strade viabilità

Comune Cerchio: 15.000

Manutenzione strade viabilità

Comune Canistro: 5000

Attività socio-culturali

Comune Lecce dei Marsi: 10.000

Manutenzione strade viabilità

Comune Raiano: 15.000

Manutenzione immobili comunali

Comune Molina Aterno: 25.000

Manutenzione immobili comunali

Comune Bugnara: 12.000

Manutenzione immobili comunali

Comune Castelvecchio Calvisio: 10.000

Manutenzione immobili comunali

Comune Fontecchio: 10.000

Messa in sicurezza manutenzione strade interne centro abitato

Comune Montereale: 10.000

Attenzione stradale

Comune Calascio: 10.000

Arredo urbano

Comune Capestrano: 10.000

Manutenzione stradale di arredo urbano

Comune Tagliacozzo: 10.000

Attività sportive

Comune Avezzano: 35.000

Attività terzo settore

Comune Rapino: 20.000

Viabilità e manutenzione arredo urbano

Comune Monteodorisio: 20.000

Viabilità e manutenzione arredo urbano

Comune Casalbordino: 20.000

Viabilità e manutenzione arredo urbano

Comune Pretoro: 10.000

Viabilità e manutenzione arredo urbano

Comune Gissi: 10.000

Viabilità e manutenzione arredo urbano

Comune Pollutri: 15.000

Viabilità e manutenzione arredo urbano

Comune Liscia: 10.000

Viabilità e manutenzione arredo urbano

Comune Nereto: 20.000

Manutenzione opere urbanizzazione

Comune Avezzano: 40.000

Messa in sicurezza riqualificazione Monte Salviano

Comune Avezzano: 10.000

Riqualificazione campo sportivo parrocchia Santo spirito

Comune Balsorano: 30.000

Manutenzione immobili comunali

Comune Celano: 30.000

messa in sicurezza strade

Comune Carsoli: 10.000

Ampliamento videosorveglianza

Comune Magliano dei Marsi: 10.000

Manutenzione patrimonio comunale

Comune Oricola: 30.000

Riqualificazione impianto sportivo

Comune Castellafiume: 10.000

Eliminazione barriere architettoniche

Comune Massa d’Albe: 10.000

Manutenzione stradale

Comune Caporciano: 10.000

Elettrica stradale

Comune L’Aquila: 10.000

Installazione defibrillatori

Comune Capitignano: 10.000

Riqualificazione urbana

Comune L’Aquila: 100.000

Contributo copertura costi contratti servizio Ama

Comune Sant’Eusanio Forconese: 10.000

riqualificazione urbana

Comune Civitella del Tronto: 30.000

Viabilità comunale

Comune Cappelle sul Tavo: 80.000

Riqualificazione campo sportivo comunale

Comune Pescara: 50.000

Organizzazione festival del liberty

