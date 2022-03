REGIONE, PIETRUCCI: “SE MARSILIO NON HA PIU’ I NUMERI, LIBERI L’ABRUZZO”

L’AQUILA – “Evidente difficoltà quella che si sta vivendo in Regione Abruzzo. Dopo due mesi in cui non è stato convocato il Consiglio, oggi assistiamo all’immobilità delle Commissioni nelle quali, puntualmente per problemi alla maggioranza immagino relativi a ‘questioni di Stato’, viene fatto mancare il numero legale. Oggi due Commissioni sono saltate per colpa dei consiglieri di maggioranza. La Commissione sanità è stata chiusa per decisione unilaterale del presidente Mario Quaglieri, perché la maggioranza è uscita dall’Aula”.

Così, in una nota, il consigliere regionale Pd, Pierpaolo Pietrucci, commenta la giornata politica in Regione.

“È arrivato il momento di assumersi le responsabilità di questi misfatti – sottolinea il consigliere del Partito Democratico – e se non si è in grado di governare è il caso che Marco Marsilio venga in Aula a riferire e se non ha più i numeri liberi l’Abruzzo dalle catene romane. Ci sono tali e tanti problemi soprattutto sul lavoro, sulla sanità e sul sociale, che non possiamo permetterci di continuare ad essere governati con questa superficialità unita all’arroganza”.