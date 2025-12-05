REGIONE: PUBBLICATO BANDO PER CAPODIPARTIMENTO SANITÀ. SCADENZA 15 DICEMBRE, RISERVATO A DIRIGENTI

A lungo atteso è stato pubblicato oggi sul sito della Giunta regionale d’Abruzzo, l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento “Sanità” – Sede Pescara.

La procedura è riservata ai Dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Regione Abruzzo. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per la mezzanotte del 15 dicembre.

Odio è in carica dal 4 ottobre, dopo il defenestramento a fine settembre e il conseguente “trasferimento” forzato al dipartimento Sociale e Cultura del direttore Emanuela Grimaldi, entrata in forte rotta di collisione con il presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fdi, e con l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, sulle ricette e strategie adottate da mettere in campo per abbattere il deficit.