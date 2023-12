REGIONE, QUAGLIERI: “RISOLTA QUESTIONE BUONI PASTO DIPENDENTI, SIGLATO CONTRATTO CONSIP”

L’AQUILA – “Siglato il contratto Consip che prevede l’approvvigionamento dei buoni pasto per i dipendenti della Regione Abruzzo”.

Lo fa sapere in una nota l’assessore regionale al Bilancio e Personale, Mario Quaglieri: “È stata risolta la duratura problematica che ha paralizzato per mesi il diritto dei dipendenti di Regione Abruzzo ad usufruire dei buoni pasto”.

“Da oggi, entro 15 giorni lavorativi, verranno consegnate le tessere al Servizio competente che provvederà a sua volta a smistarle ai Dipartimenti di riferimento.

È auspicabile che entro la fine dell’anno o al massimo i primi giorni del nuovo anno verranno consegnati ai dipendenti regionali tutti i buoni pasto pregressi oltre a garantire la prosecuzione di questo servizio sino a tutto il 2025. Massimo è stato il mio impegno, continua è stata la interlocuzione con il dirigente preposto al servizio, cosi da porre fine a questo spiacevole disagio”.

“Voglio ringraziare i dipendenti di Regione Abruzzo per la fiducia mostratami ed ai quali, sin dalla mia nomina ad Assessore, avevo garantito il massimo impegno per definire in maniera positiva tale criticità”, conclude Quaglieri.