REGIONE: QUESTORE TERAMO PENNELLA INCONTRA PRESIDENTE MARSILIO

L’AQUILA – Il questore di Teramo, Lucio Pennella, è stato in visita istituzionale, a Palazzo Silone, a L’Aquila. Ad accoglierlo il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio. Nel corso di un cordiale colloquio sono state affrontate diverse tematiche a cominciare dal controllo del territorio, importante soprattutto in questo periodo di ripresa di tutte le attività.

Un momento particolare, con la fine dei diversi divieti imposti dall’emergenza pandemica, in concomitanza con la stagione estiva che vede la Regione Abruzzo scelta come meta per le vacanze da decine di migliaia di turisti.