L’AQUILA – Vincenzo Rivera è il nuovo direttore generale della Regione Abruzzo.

La notizia, già anticipata nelle scorse settimane da AbruzzoWeb (Qui il link) è stata ufficializzata oggi, al termine della riunione straordinaria della Giunta regionale.

Rivera subentrerà ad Antonio Sorgi, storico dirigente regionale al quale, dopo essere andato in pensione, era stato prorogato l’incarico a titolo gratuito, dal primo giugno fino al 31 dicembre 2025.

A Rivera, manager aquilano 52enne, diventato da poche settimane dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio, nei giorni scorsi è stato conferito l’incarico ad interim di direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo, ruolo ricoperto dal 2018 da dirigente esterno e da cui aveva dato le dimissioni dopo aver vinto il concorso in Regione. Per Rivera, quindi, si annuncia una super direzione visto che mantiene l’Interim della ricostruzione.

In passato assessore e consigliere comunale dell’Aquila nelle file del Pd, è fratello di Alessandro, ex direttore generale del Ministero della Economia, attualmente presidente di Atac, società di trasporti della Capitale.

In una nota il presidente della Regione Marco Marsilio, di FdI, scrive: “Formulo i migliori auguri di buon lavoro al neodirettore Vincenzo Rivera, a lui va tutta la stima della Giunta. Un ringraziamento particolare al dottor Antonio Sorgi, anche per aver prestato il proprio servizio in maniera gratuita, al fine di consentire la nomina del suo successore”.