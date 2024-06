REGIONE: SOLFANELLI NUOVO CAPO GABINETTO, VIENE DA ROMA, SCONTRO NEL CDX: ‘NON ASSUNTO E GIÀ LAVORA’

L’AQUILA – Il presidente della Giunta regionale abruzzese Marco Marsilio, di Fdi, ha scelto il suo nuovo capo di gabinetto: si tratta del dirigente Riccardo Solfanelli, che arriva da Roma e che in passato nella Capitale è stato capo di gabinetto dell’ex vice sindaco dell’esecutivo Alemanno, Sveva Belviso, quindi di area politica affine.

Ma nonostante il governatore abbia le idee molto chiare, la decisione non è ancora ufficiale non essendoci ancora una nomina e la firma di un contratto: di contro, secondo quanto emerge da più di un ambiente regionale, sia dirigenziale sia politico, il dirigente romano opera già da oltre due mesi, anche con mail, telefonate e partecipazione a riunioni, negli uffici dell’ente in seno alla macchina amministrativa abruzzese come uomo di fiducia di Marsilio. Quindi come se fosse un fatto ormai acclarato l’incarico di capo di gabinetto in una vicenda che è sulla bocca di tutti.

La condizione di “abusivo” del dottor Solfanelli, coinvolto in passato in una inchiesta della Procura di Roma relativa ad erogazioni pubbliche dell’agenzia nazionale di sviluppo Invitalia, ha però suscitato mal di pancia e critiche in seno alla maggioranza di centrodestra, riconfermata alle elezioni del 10 marzo scorso per un secondo, storico mandato, che non hanno pubblicamente manifestato il dissenso. Tutto ciò con le opposizioni di centrosinistra che pur conoscendo il caso ha mantenuto finora il silenzio più assordante.

Nel delicato incarico fiduciario sostituisce Massimo Verrecchia, un pezzo da novanta di FdI, che con la elezione al Senato, nel settembre del 2022, dell’allora assessor ue al Bilancio Guido Liris è entrato in consiglio regionale come primo dei non eletti ad inizio 2023, in surroga dell’allora consigliere regionale Mario Quaglieri, diventato titolare dello status e nominato assessore al posto dello stesso Liris. Il marsicano Quaglieri, al centro dina inchiesta della procura dell’Aquila e una polemica politica sul presunto conflitto di interessi per la sua attività di amministratore regionale e contestualmente di medico chirurgo della clinica privata Di Lorenzo di Avezzano, confermato anche in questo nuovo, storico, secondo mandato nel ruolo di assessore al Bilancio dopo essere stato il più votato alle regionali del 10 marzo scorso.

Anche Verrecchia, pure lui marsicano e non in buoni rapporti politici con Quaglieri, è stato rieletto in Consiglio regionale con quasi 8mila preferenze.

Tornando al caso in questione, stando alle informazioni trapelate sempre da ambienti regionali, tuttavia, nei primi giorni di luglio si potrebbe risolvere positivamente la intricata vicenda legata al dottor Solfanelli: infatti, ieri il Consiglio regionale, nella seduta che si è conclusa in serata all’Aquila, ha approvato una mini riforma della legge regionale in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, prevedendo che “presso la Giunta regionale può essere istituito il Gabinetto di Presidenza per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione e di supporto all’organo politico”.

In sostanza, la casella a disposizione di Marsilio torna ad essere prettamente fiduciaria e quindi di valenza solo politica, senza la agibilità di produrre atti, contrariamente a quanto accedeva con Verrecchia che ha gestito un servizio interno (è dirigente della regione Abruzzo ora in aspettativa) che poteva essere assicurato, secondo la vecchia norma, da personale di ruolo o esterno ma con i requisiti dell’accesso alla dirigenza.

In ragione di questa modifica licenziata nelle passate settimane dalla Giunta regionale, Solfanelli potrà essere assunto a chiamata diretta con un contratto fino alla fine della legislatura e rimossa la problematica che ha creato la ennesima grana in questa conflittuale maggioranza che sarà in carica fino al 2029.

A proposito di critiche, nel centrodestra in molti hanno sottolineato che per un incarico così importante l’Abruzzo poteva offrire professionalità altrettanto rispettabili.

Solfanelli ha partecipato a più di una riunione ufficiale, tra cui alcune importanti sulla sanità nel corso delle quali Marsilio lo avrebbe sempre presentato con nuovo capo di gabinetto. Infine, una curiosità: su LinkedIn Solfanelli si presenta con “Regione Abruzzo – Dipartimento di management – Università la Sapienza di Roma”. b.s.