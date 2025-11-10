REGIONE: SOSPIRI, “NESSUN PROBLEMA CON MARSILIO, NORMALE DIALETTICA NELLA MAGGIORANZA”

L’AQUILA – “Personalmente non sono contro alcun esponente della mia maggioranza in Regione, men che meno contro il mio Presidente Marco Marsilio. Visioni diverse su temi importanti sono naturali e spesso utili per offrire punti di vista differenti rispetto alle problematiche da approcciare e risolvere”.

A seguito dell’articolo di Abruzzoweb (QUI IL LINK), che aveva riferito di un duro scontro consumatosi nell’ultimo consiglio regionale, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri di Forza Italia, interviene con un comunicato stampa per chiudere la polemica ed escludere che ci siano problemi personali con il presidente. Sulla vicenda invece nessuna replica da parte di Marsilio e nel resto della maggioranza. Sospiri ammette che ci siano punti di vista differenti, ma che vanno sostanzialmente considerati come normale dialettica interna alla maggioranza. E non smentisce di essersi lasciato sfuggire durante il consiglio del 28 ottobre, la frase, pronunciata vicino ai suoi e alla Lega e rivolta ai colleghi di Fdi, durante le trattative in Aula, “è una giornata intera che ci insultate”.

“Una cosa è certa – afferma Sospiri -. il Governatore Marsilio ha sempre avuto la mia collaborazione perché quello che conta è esclusivamente l’interesse del nostro Abruzzo. La liturgia della politica ci dice che sono ammesse anche le ricostruzioni immaginifiche rispetto ai momenti di confronto che dentro una maggioranza sono scontati, normali, e anzi fondamentali per garantire la pluralità e la democrazia delle opinioni”.

Ma da qui conclude il presidente, “a dare una interpretazione ‘drammatica’ della situazione, evidenziando un presunto clima di tensione, di scontro, di rivalità o di contrapposizione, ce ne passa di acqua sotto i ponti. Dunque ben vengano i confronti e i dibattiti costruttivi, che sono essenziali per una maggioranza che continua a crescere e a guadagnare consensi”.