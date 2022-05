REGIONE: SOSPIRI, “NOSTRO CANDIDATO PRESIDENTE È E RESTA MARCO MARSILIO”

L’AQUILA – In riferimento al servizio andato in onda durante il TG3 di questa sera, nel quale, commentando la Federazione di tre consiglieri regionali con Forza Italia, si paventava una mia probabile candidatura alla Presidenza della Regione Abruzzo nel 2024, è bene ribadire e precisare che oggi e domani il nostro Governatore-Presidente della Regione è e resta Marco Marsilio e qualunque decisione in riferimento alle future candidature spetta a lui”.

Lo ha precisato il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, di Forza Italia

“Io svolgo il ruolo di Presidente del Consiglio regionale – ha aggiunto il Presidente Sospiri – garantendo il massimo impegno. Se poi un amico come Giorgio De Matteis ha auspicato un ruolo diverso per me nel futuro, lo ringrazio per la sua generosità nei miei confronti, generosità che nasce sicuramente da un rapporto di amicizia e di stima di vecchia data che non può che rendermi orgoglioso. Ma l’espressione dell’amico De Matteis resta tale e non è meritevole di altre interpretazioni”.