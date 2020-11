REGIONE STANZIA 800MILA EURO PER L’AEROPORTO D’ABRUZZO

PESCARA – La Regione Abruzzo ha approvato l’emendamento che stanzia 800 mila euro a favore dell’Aeroporto d’Abruzzo, per la ripresa turistica e commerciale dei voli. Si tratta di un contributo finalizzato al potenziamento delle rotte turistiche e commerciali dall’Abruzzo verso destinazioni strategiche nazionali e internazionali, oltre all’adeguamento e ampliamento dello scalo.

“Ringrazio a nome del cda e dei dipendenti Saga – ha sottolineato il presidente della Saga Enrico Paolini – Mauro Febbo per il lavoro svolto e l’impegno ininterrotto, prima da assessore e adesso in Consiglio regionale, che hanno portato i risultati sotto gli occhi di tutti. L’Aeroporto è un bene regionale decisivo per lo sviluppo e la ripresa economica post covid. Sostenere l’Aeroporto, significa sostenere la regione stessa”.

La Saga ha anche reso noti i dati dei transiti nello scalo aeroportuale con un calo, in linea con il trend nazionale a causa dell’emergenza Covid 19. Da gennaio a ottobre 2020 nello scalo abruzzese sono transitati 166.064 passeggeri, a fronte dei 612.141 riconducibili allo stesso periodo del 2019. “Se il trend verrà confermato – conclude Paolini – a fine anno presumibilmente arriveremo a perdite di poco più di 500 mila passeggeri”. Su base nazionale il calo è dell’ 80%, mentre all’Aeroporto d’Abruzzo si assesta al 72%.

