REGIONE: SVILUPPO SOSTENIBILE E RISORSE EUROPEE 2021-2027: CONFERENZA STAMPA MARSILIO, LA DIRETTA

PESCARA – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha convocato per oggi, alle ore 11.00, nella sala Corradino D’Ascanio a Pescara)ì, una conferenza stampa per illustrare “Abruzzo Prossimo 21/30. Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile e l’integrazione dei fondi”, il documento proposto dalla Giunta regionale al partenariato per gestire le risorse integrate europee e nazionali, per il ciclo 21-27, che stanno per essere ripartire tra le regioni.

Parteciperà anche il capo Dipartimento della Presidenza, Emanuela Grimaldi.

Abruzzoweb segue in diretta la conferenza stampa a partire dalle ore 11.