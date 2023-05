REGIONE: TORTO (M5S), “NON POSSIAMO PERMETTERCI UN MARSILIO BIS”

L’AQUILA – “Dove il centrodestra governa lascia alle spalle territori e amministrazioni locali completamente devastati. Ultimo caso clamoroso è proprio quello del comune di Chieti in cui la Corte dei Conti ha certificato conti comunali completamente disastrati da dieci anni di amministrazione delle destre e ora gli unici che ci rimetteranno saranno i cittadini, con una città completamente distrutta dall’inerzia delle amministrazioni precedenti”.

Lo dichiara in una nota la parlamentare M5S, Daniela Torto, che aggiunge: “Un comune in cui la Giunta attuale, in cui è presente anche il M5s, sta facendo i salti mortali per non far affondare la città. Non possiamo permettere alle destre di distruggere la regione Abruzzo con un Marsilio bis. Quattro anni in cui la sanità è allo sbando, il dissesto idrogeologico ferisce ormai ogni comunità e la mancanza dell’acqua è un fatto costante sono già troppi per la nostra regione”.

“Eppure il centrodestra fa gola a chi fa politica solo perché interessato alle poltrone come ad esempio la consigliera Sara Marcozzi che ha cambiato casacca solo come conseguenza al limite dei due mandati elettorali del M5S. È necessario guardare oltre e mettere in campo le forze migliori del nostro territorio per avanzare una proposta politica alternativa che non può essere la somma di partiti, ma la somma di idee e di un nuovo modo di governare, molto più vicino ai bisogni dei cittadini”, conclude.