L’AQUILA – Comincia la prossima settimana il tour de force in Regione Abruzzo che porterà alla pausa estiva e che vedrà la maggioranza di centrodestra targata Marco Marsilio, di FdI, alle prese ancora con le conseguenze del pesante buco della sanità.

Martedì 29 si aprirà la seduta del Consiglio regionale, presieduto da Lorenzo Sospiri, di Fi, che dovrà licenziare l’assestamento di bilancio nel quale per mettere da parte i soldi per il deficit sanitario sono previsti tagli in tutti i settori, in particolare nella Cultura e nel Sociale, deleghe dell’assessore Roberto Santangelo, di Fi.

Grande impegno per gli uffici della direzione Affari della Presidenza e Legislativi e Attività amministrativa, guidati da Francesca Di Muro e Michela Leacche, in vista dei lavori che martedì riguarderanno solo l’esame di interrogazioni ed interpellanze perché il clou è previsto per il 5 agosto, quando sarà approvato l’assestamento, da licenziare entro fine luglio, quindi correttamente perché conterà la seduta aperta e aggiornata del 29. In quei giorni sono previste le riunioni delle Commissioni consiliari.

Da martedì al 5 agosto una maggioranza al solito molto nervosa cercherà di trovare la quadra, si fa per dire, sui conti in rosso.

Secondo quanto si è appreso, il centrodestra licenzierà la riforma dell’Agenzia regionale delle attività produttive, Arap, dopo che i consiglieri di maggioranza insieme a quelli di minoranza hanno avuto la meglio demolendo in Commissione la bozza approvata dalla Giunta e voluta fortemente dall’assessore al ramo Tiziana Magnacca, di FdI, con emendamenti a firma del capogruppo di Forza Italia, Emiliano Di Matteo, presidente della seconda commissione Territorio e del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, presidente proprio della terza commissione, volti a cancellare le controverse misure che fino all’ultimo ha provato ad imporre l’assessore regionale.

Sarà invece rinviato alla ripresa della attività a settembre il progetto di legge sull’Aral, l’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro, per il quale Marsilio e soci hanno deciso in tal senso per evitare lo scontro con il centrosinistra che in disaccordo ha annunciato una condotta ostruzionistica per ottenere miglioramenti del testo.

Una iniziativa già bocciata dal Movimento 5 stelle, con i consiglieri Erika Alessandrini e Francesco Taglieri, perché “nasconde un’impostazione sbagliata, che rischia di aumentare la spesa pubblica senza offrire reali soluzioni alle criticità del mercato del lavoro abruzzese”. Per il M5s “una scelta inefficace, non condivisa con i lavoratori né con i territori, e priva di una visione concreta su come riorganizzare le politiche attive. A mancare è una strategia: non ci sono interventi per rafforzare i Centri per l’Impiego, non ci sono investimenti sulla formazione o sull’incontro tra domanda e offerta. Si propone, invece, la creazione di un nuovo soggetto amministrativo, con strutture, direzioni, costi e funzioni ridondanti. Una manovra che allontana le soluzioni e complica la governance del lavoro in Abruzzo”.

I LAVORI

Il Consiglio regionale è convocato per martedì 29 luglio, alle ore 15, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo.

All’ordine del giorno i progetti di legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell’Arap” e “Istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (Aral)”.

L’Assemblea procederà poi all’elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

La prima parte della seduta sarà dedicata alla discussione delle seguenti interpellanze: “Criticità in ordine al collasso della vasca di sedimentazione del depuratore di Paglieta (CH) – C.da Saletti” (Silvio Paolucci) ; ” Definizione DEA II livello e realizzazione nuovo ospedale di Teramo” (Dino Pepe, Giovanni Cavallari e Sandro Mariani); “Stato di attuazione del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici della Regione Abruzzo” (Alessandrini, Luciano D’Amico e Silvio Paolucci); “Stato di attuazione della Rete Ospedaliera e situazione gestionale e organizzativa del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro” (Mariani e Pierpaolo Pietrucci); “L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente): applicazione da parte della Giunta regionale dell’articolo 32, comma 10 bis, nei confronti dell’ATC “Vomano-Fino”, in virtù delle prerogative esercitate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 2, comma 2″ (Pepe); “Rischio disimpegno fondi FSC 2021-2027 per indisponibilità di liquidità” (Paolucci); “Ritardi nell’avanzamento di spesa dei Fondi europei” (Paolucci); “Progetto Casa di Comunità via 8 marzo Pescara – rischio perdita fondi Pnrr (Antonio Blasioli); “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di ristorazione per le aziende sanitarie della Regione Abruzzo e della Regione Molise” (Blasioli); “Dichiarazioni del management Stellantis e al futuro del sito industriale ex-Sevel di Atessa” (Taglieri); “Grave criticità irrigua nelle frazioni di Bagno e Monticchio – Richiesta di chiarimenti e interventi urgenti da parte della Regione Abruzzo e dell’assessore Emanuele Imprudente” (Paolucci).

Successivamente saranno esaminati due provvedimenti amministrativi: “Proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale adottato con la DGR 522/C del 28/08/2020 e approvato dal Consiglio regionale con il verbale n. 33/2 del 15 settembre 2020”; “Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2024″ e L.R. 2 maggio 1995, n. 95 – Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia – anno 2024”.

Infine, saranno discusse due risoluzioni: “Iniziative urgenti a sostegno delle edicole abruzzesi” (a firma del consigliere Blasioli) e “Richiesta spostamento fermata Linea TUA nel Comune di Villa Celiera (PE)” (Antonio Di Marco).