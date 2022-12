REGIONE: ULTIMO CONSIGLIO PRIMA DI MARATONA BILANCIO: RIMPASTO, PREVALE IPOTESI QUAGLIERI ASSESSORE

L’AQUILA – Torna oggi a palazzo dell’Emiciclo, il consiglio regionale, convocato alle ore 12. Ultima seduta, prima della maratona dell’approvazione del bilancio regionale, entro, e non oltre, la fine dell’anno per evitare la gestione provvisoria.

L’approvazione in commissione della delibera sul bilancio di previsione 2022-2025, era attesa per ieri, ma è andato in scena un rinvio, per un motivo tecnico: non sono ancora disponibili gli elaborati di dettaglio dei conti della Regione, la cui redazione è stata affidata ad una società di consulenza. Il tabellino di marcia prevede, ad oggi, che la prima commissione Bilancio licenzierà il testo della manovra il 23 dicembre, con prima seduta il 20 dicembre. Il 27 dicembre ci saranno le le audizioni dei vari portatori di interesse e poi si apriranno i lavori in aula.

Nelle ultime sedute si è assistito allo scontro durissimo tra maggioranza e opposizioni di centrosinistra e Movimento 5 stelle, intorno al tesoretto da 36 milioni, per le opposizioni utilizzato tanto per cambiare a “pioggia”, e che si era liberato con la scadenza di una cartolarizzazione. La richiesta è dio concentrare più risorse possibili contro il caro energia a favore di cittadini e imprese.

Sullo sfondo per ora congelato il rimpasto di giunta e lo scontro dentro la maggioranza: Forza Italia, di Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri, ha più volte rappresentato al presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fdi, la volontà di voler recuperare un consigliere regionale, ora che in consiglio possono contare sull’appoggio dei tre “federati” di Valore Abruzzo, Manuele Marcovecchio, Simone Angelosante e Tony Di Gianvittorio, andati via dalla Lega, e sull’alleanza stretta con il vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, e dunque Fi può vantare di fatto sei consiglieri. La richiesta non è tanto quella di avere un secondo assessorato, oltre a quello, esterno, di Daniele D’Amario, ma di recuperare almeno il seggio in consiglio perso dopo che il sottosegretario con delega ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, eletto con Fi, è passato a Fratelli d’Italia.

Questa dunque la soluzione proposta: Fdi nomina come assessore, al posto di Guido Liris, diventato senatore per Fdi, proprio il sottosegretario D’Annuntiis, in modo tale da far entrare all’Emiciclo, con il meccanismo della “surroga” il primo dei non eletti di Fi nel 2019, Gabriele Astolfi, attuale commissario provinciale di Teramo ed ex sindaco di Atri. E il posto rimarrebbe, secondo questo schema, comunque a Fdi, assegnato a Mario Quaglieri, presidente della quinta commissione Sanità.

Ma almeno per ora, a seguito di fitti incontri l’ipotesi che sarà messa in atto è quella che Marsilio e Fdi avevano perorato sin da subito: Mario Quaglieri diventa assessore al posto di Liris, e al suo posto entra in consiglio, come “surrogato”, il capo di gabinetto della Giunta Marsilio, Massimo Verrecchia, dirigente di Fdi di Avezzano. Ingresso impossibile se Quaglieri diventasse solo sottosegretario, figura che ad oggi non prevede la surroga. E seppure c’è un progetto di modifica dello statuto, i tempi per l’approvazione sarebbero troppo lunghi e incerti.

Oggi piatto forte del consiglio, prima della maratona del bilancio, è la legge regionale che rivoluziona l’iter amministrativo per riscattare i terreni su cui gravano ancora gli usi civici, passandolo dalla competenza della Regione a quella dei 305 Comuni abruzzesi. Una misura che interessa numerosi edifici costruiti su terreni di uso civico,

L’Assemblea legislativa esaminerà i progetti di legge “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”; “Ordinamento del Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico – B.U.R.A.T.”

All’ordine del giorno, anche altri due provvedimenti relativi alla “Disciplina del sistema turistico regionale”, e “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”.

Successivamente, si passerà all’esame dei provvedimenti riguardanti il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio: per l’implementazione del Progetto OptiTrans – Optimisation of Public Trasport Policies for Green Mobility”, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020; Pagamento perizie di stima in favore dell’Agenzie delle Entrate; per il pagamento di fatture consulenti esterni per attività svolte per l’implementazione del Progetto “SHERPA – Sharedkmowledge for Energy renavation in buildings by Public Admministrations”, finanziato con fondi del Programma Interreg MED 2014-2020.

E ancora, pagamento a favore di Edison Energia della fattura per fornitura energia elettrica sede di Caramanico Terme – Regione Abruzzo “Dipartimento Territorio e Ambiente”; Progetto LIFE12BIO/IT000231 AQUALIFE per Hosting e manutenzione portale e software AQUALIFE Annualità 2019-20; in favore del comune di Pescara per la “Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara”; in favore del Comune dell’Aquila per la “Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna”; in favore del Comune di Capitignano per il “Completamento struttura sportiva comunale”; n. 118; Annualità 2022. Dipartimento Risorse (DPB); riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità.

L’ultimo punto all’esame del Consiglio regionale è la risoluzione a firma dei consiglieri Blasioli, Paolucci, Pepe, Pietrucci, Di Benedetto, Mariani e Scoccia recante: Criticità e potenziamento UOC Chirurgia Generale a indirizzo Senologico dell’Ospedale “Bernabeo”

All’ordine del giorno i seguenti documenti politici: interpellanza a firma del consigliere Pietrucci recante: Programmazione, realizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo con riferimento alla sede unica a Pescara; interpellanza a firma del consigliere Smargiassi recante: Pratiche rinnovo patenti auto; interpellanza d’iniziativa del consigliere Paolucci recante: Ritardi sulla progettazione per la rete irrigua a pressione dell’intera Piana del Fucino; interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante: Incarichi di posizione organizzativa amministrativa Asl Pescara; interpellanza a firma del consigliere Marcozzi recante: Interruzione volontaria di gravidanza in Regione Abruzzo; interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante: Realizzazione di un Biodigestore a Piano di Sacco di Città Sant’Angelo; interpellanza d’iniziativa del consigliere Pepe recante: Destinazione della struttura di Bivio Bellocchio a Giulianova a Centro di riferimento regionale per i malati di Alzheimer; interpellanza d’iniziativa del consigliere Stella recante: Chiarimenti in merito ai ritardi della bonifica della ex discarica Villa Carmine di Montesilvano; interpellanza d’iniziativa del consigliere Fedele recante: Interventi a favore dei Consorzi di Bonifica per spese energetiche.