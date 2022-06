REGIONE: VARIAZIONI BILANCIO AIUTI A B&B E OPERATORI MONTAGNA, 1,5 MLN AD ABRUZZO FILM COMMISSION

L’AQUILA – La giunta regionale dell’Abruzzo, su proposta dell’assessore al Bilancio Guido Liris, ha approvato una serie di variazioni di bilancio per soddisfare le richieste pervenute dalle diverse strutture dell’ente stanziando, in particolare 850mila euro per investimenti a favore delle istituzioni scolastiche, 250mila euro per l’acquisto di autovetture, 480mila euro circa per “poter procedere al trasferimento dei fondi agli Organismi intermedi Comune di Pescara e Comune di Teramo per l’espletamento delle attività previste dalle azioni per lo Sviluppo Urbano Sostenibile a valere sul Programma Por Fesr Abruzzo 2014/2020”.

E ancora, 1,5 milioni di euro per l’istituzione della Film Commission, la realizzazione di un percorso cicloturistico e il sostegno alle imprese in zone rosse, 1,3 milioni di euro per interventi di manutenzione rete stradale per il Giro d’Italia, 1,4 milioni di euro sono stati destinati ad aiuti alla categoria dei B&b non professionali e agli operatori della montagna, 639mila euro ad incentivi per funzioni tecniche da liquidare in favore del personale, 422mila euro circa ad Abruzzo Engineering per servizi amministrativi di supporto alle attività di ricostruzione.

Due milioni e mezzo di euro circa sono poi stati destinati a interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico.

Destinati, infine, 143mila euro circa alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 162mila euro circa per l’attuazione del Piano di monitoraggio dei parassiti da quarantena, 5mila euro ad attività di valorizzazione del progetto Cherisc e del relativo piano di azione.