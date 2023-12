REGIONI, CALDEROLI: “NO A LIMITE TERZO MANDATO GOVERNATORI”

ROMA – “Non vedo perché ci debbano essere limiti. Non ci sono limiti per i parlamentari, per i ministri e i presidenti del Consiglio. Non capisco proprio perché si debbano limitare le altre cariche elettive”.

Così il ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, parla del terzo mandato per i presidenti di Regione commentando il parere favorevole espresso ieri dal suo leader di partito, Matteo Salvini.

“Teoricamente – aggiunge ad Affaritaliani.it – sarebbe giusto che ciascuna regione decida per se stessa ed è davvero curioso che un limite venga posto dallo Stato. Trovo inopportuno tutto ciò che viene calato dall’alto. Ora come governo e maggioranza stiamo ragionando sul numero di mandati per i sindaci perché a giugno 2024 c’è un’importante tornata elettorale. La mia posizione è che non ci debbano essere limiti di mandato oppure, se ci sono limiti, devono valere per ogni livello di governo. E nel caso delle regioni dovrebbero essere gli enti stessi, semmai, a stabilire limiti senza norme dettate dallo Stato centrale”.