REGOLAMENTO DEHORS ALL’AQUILA: ROMANO E ROTELLINI, “COMUNE RILASCI LE AUTORIZZAZIONI IN SETTIMANA”

L’AQUILA – “Il Comune rilasci le autorizzazioni dei dehors entro questa settimana”. Lo chiedono i consiglieri comunali di opposizione Lorenzo Rotellini e Paolo Romano.

“Solo qualche settimana fa”, dicono, “l’amministrazione comunale aquilana decise, con estremo ritardo, di mettere di nuovo mano al regolamento dei dehors, i tavolini all’aperto degli esercizi pubblici. Ma sono mesi che sono ferme in Comune pratiche di dehors che pur avendo ricevuto il parere positivo della Soprintendenza e dall’ufficio Viabilità e Sicurezza Stradale del Comune, sono state congelate perché l’amministrazione rifiutava di farle autorizzare dal settore del Commercio. Ogni pratica presentata ha un costo non trascurabile per i cittadini che la presentano. L’amministrazione ha invece deciso di pubblicare un avviso rivolto alle attività per redigere un “progetto sperimentale”, fuori ogni tempo massimo, per organizzare i dehors dei locali in centro storico. L’avviso, scaduto il 27 maggio, ha complicato solamente la vita agli esercenti e ancora non sortisce nessuna autorizzazione. Le attività commerciali hanno bisogno di chiarezza e risposte e non di modifiche al regolamento annuale a ridosso della stagione estiva, quando le autorizzazioni dovrebbero essere già rilasciate”.

“È tempo che la Giunta assuma su di sè il giusto grado di responsabilità che le spetta e spieghi alle attività commerciali i ritardi accumulati sul rilascio delle autorizzazioni dei dehors, sulle quali servirà comunque un controllo accurato da parte della Polizia Municipale affinché tutti rispettino gli spazi assegnati e gli orari indicati”.