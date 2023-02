REGOLAMENTO DEI DEHORS: POSITIVO INCONTRO TRA COMUNE DI AVEZZANO E COMMERCIANTI

AVEZZANO – Proficuo e costruttivo incontro, nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio, nel Palazzo Municipale, fra l’Amministrazione comunale e i rappresentanti di categoria dei commercianti. Tema dell’incontro il nuovo regolamento 2023 per i dehors all’aperto ed il relativo pagamento dell’occupazione del suolo pubblico.

Per l’Amministrazione comunale erano presenti gli assessori Roberto Verdecchia e Loreta Ruscio, con il consigliere delegato per il Centro di Avezzano Carmine Silvagni, unitamente al dirigente Massimo De Sanctis, ed ai funzionari Pasquale Partemi e Marco Spera. Assente, il delegato della Polizia Locale di Avezzano.

L’Amministrazione comunale, come hanno spiegato gli assessori Verdecchia e Ruscio ed il consigliere Silvagni, hanno voluto questo incontro per trovare una soluzione condivisa, e che tenesse conto della situazione complessa di questo periodo, alla questione autorizzazioni e pagamenti. Per le richieste di autorizzazione si continuerà a fare come in passato, sono già molte le richieste pervenute agli uffici comunali, e questo fa pensare ad una animata stagione primavera-estate per le strade della città, grazie anche alle iniziative degli esercenti legate alla presenza dei dehors.

regolamentoPer quanto riguarda i pagamenti, l’Amministrazione ha convenuto con i commercianti la possibilità di pagare gli arretrati in tre rate, che avranno come date di scadenza i giorni 28 febbraio, 31 marzo e 30 aprile 2023, propedeutiche a ritirare le nuove concessioni. Le nuove autorizzazioni, invece, potranno essere pagate, sempre in tre rate, ma con scadenza nei giorni 1 ottobre, 1 novembre e 1 dicembre 2023. Se alla scadenza prefissata non saranno stati saldati gli arretrati, l’autorizzazione sarà dichiarata automaticamente decaduta dagli uffici comunali ed inizierà il sanzionamento amministrativo.