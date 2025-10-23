REGOLAMENTO DI CONTI NEL CARCERE DI TERAMO: 30ENNE FINISCE IN OSPEDALE DOPO PESTAGGIO

TERAMO – Gli agenti di Polizia penitenziaria della casa circondariale di Castrogno, a Teramo, indagano per far luce sul grave pestaggio di un detenuto di nazionalità egiziana, di circa 30 anni, ricoverato adesso in osservazione breve al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo abruzzese per i traumi riportati.

L’episodio – riporta l’Ansa – si è verificato attorno alle 14 e secondo una prima ricostruzione fatta negli ambienti del carcere, sarebbe riconducibile a una contrapposizione violenta tra gruppi di detenuti, in cui si sospetta abbiano un ruolo principale un gruppo di reclusi di nazionalità sudamericana.

Il giovane sarebbe stato circondato e picchiato a mani nude da circa 7-8 altri detenuti, nello spazio condiviso della sezione ‘Comuni’ del penitenziario di Teramo.

Nella sezione vige il regime di celle aperte, dal mattino alla sera, e in servizio c’è un solo agente di Polizia penitenziaria a fronte dei circa 100 detenuti rinchiusi in questo braccio al 4° piano.

L’egiziano è stato trovato a terra nel corridoio dinanzi alla sua cella, in stato di incoscienza ed è stato subito trasferito in ospedale.