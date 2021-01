REINTEGRO ASSESSORI COMUNE L’AQUILA, DE SANTIS: “MANCANO SCUSE ALLA CITTA'”

L’AQUILA – “Dopo un anno di crisi e sei mesi di attività amministrativa senza gli assessori della Lega, finalmente è tornata la pace, almeno sul piano formale, nella coalizione di Centrodestra e questo certamente è un fatto positivo e di chiarezza politica. Certamente il Consiglio comunale meritava rispetto e doveva essere prima informato sulle ragioni della crisi ed ora sui termini programmatici e gestionali dell’accordo raggiunto”.

A scriverlo in una nota il consigliere comunale di Cambiare insieme-Idv Lelio De Santis, che aggiunge: “Di sicuro la città non ha capito il perché di questa crisi tutta interna al Centrodestra aquilano, se non è cambiato nulla e nessuna parola di autocritica si è sentita”.

“Certamente, l’attività amministrativa ne ha risentito, con gli inevitabili ritardi nella gestione di diversi dossier, dal Piano regolatore generale ai progetti di tutela ambientale. Ora c’è da augurarsi che l’esecutivo possa riprendere appieno il suo lavoro ed il Consiglio possa riprendere la sua attività, consentendo un confronto serio e costruttivo sui di diversi problemi, rimasti nei cassetti a seguito della crisi”, prosegue De Santis.

“Le ragioni di una crisi politica, dannosa ed inspiegabile, forse le conosceremo fra un anno, quando il sindaco, Pierluigi Biondi, tirerà fuori il biglietto con sú scritto che è lui il candidato sindaco del centrodestra, come concordato a Gennaio 2021, e solo allora i cittadini capiranno”, conclude.

Download in PDF©