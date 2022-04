RELAZIONI INTERNAZIONALI, ABRUZZO REGIONE D’ONORE AL GALA DELLA NIAF A NEW YORK

NEW YORK – In concomitanza con il ruolo dell’Abruzzo come Regione d’Onore 2021, la National Italian American Foundation (NIAF) ha ospitato giovedì sera una delegazione ufficiale della Regione Abruzzo, nel corso del gala annuale si è svolto nella prestigiosa sala eventi del Cipriani sulla 47esima strada di New York.

Più di 700 italiani e italoamericani hanno partecipato a questo evento che promuove l’enegostronomia e le esperienze culturali italiane, oltre a insignire alcuni dei membri più importanti e prestigiosi della comunità italoamericana.

Quest’anno, il NIAF ha indicato l’Abruzzo come regione d’onore. La NIAF è l’associazione più grande del suo genere, rappresentando oltre 25 milioni di italoamericani che vivono negli Stati Uniti. La Fondazione mira a garantire che gli italoamericani continuino a mantenere vivo e attuale il ricco patrimonio dei loro valori e tradizioni culturali, e incoraggia la comunità italoamericana a preservare e ricordare il grande contributo che gli italiani hanno dato alla storia e al progresso degli Stati Uniti.

I proventi del galà di New York della NIAF sono stati devoluti a beneficio dei programmi filantropici ed educativi della Fondazione.