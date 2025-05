RELAZIONI SINDACALI TUA ABRUZZO: REVOCATO LO SCIOPERO DEL 30 MAGGIO

PESCARA – Piena convergenza nella risoluzione delle principali problematiche sollevate dai lavoratori. È questo, in estrema sintesi, l’esito dell’incontro tra Tua e le organizzazioni sindacali che si è svolto nella sede di Pescara dell’azienda di trasporti e al quale hanno partecipato il presidente, Gabriele De Angelis, il direttore generale, Maxmilian Di Pasquale, e i dirigenti Pierluigi Venditti e Raffaele Piscitelli.

L’azienda regionale di trasporti e le organizzazioni sindacali, infatti, hanno trovato un accordo su diversi temi all’ordine del giorno nelle relazioni sindacali degli ultimi mesi. Il confronto ha portato a un’intesa condivisa che ha consentito la revoca dello sciopero precedentemente proclamato per domani, venerdì 30 maggio.

“Dal punto di vista aziendale – ha spiegato il presidente Tua – in un contesto in cui il settore dei trasporti affronta sfide complesse, è essenziale lavorare in un clima di fiducia e di collaborazione. Siamo consapevoli che ogni percorso di crescita deve passare attraverso relazioni sindacali costruttive e, in questo caso, l’intesa raggiunta rappresenta un passaggio importante verso il rafforzamento di un clima aziendale solido, sereno e produttivo”.