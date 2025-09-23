RENDICONTO SOCIALE INPS: SANTANGELO, “CALA TASSO DI DISOCCUPAZIONE, CRESCONO ENTRATE CONTRIBUTIVE”

L’AQUILA – Questa mattina, l’Assessore al Welfare della regione Abruzzo, Roberto Santangelo, ha partecipato alla presentazione del Rendiconto Sociale INPS Abruzzo 2024 all’Auditorium del Gran Sasso Sciences Institute di L’Aquila, un’importante iniziativa che testimonia l’impegno dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per garantire trasparenza e comunicazione con i cittadini.

Il Rendiconto Sociale è un documento essenziale che fornisce una panoramica dettagliata delle attività dell’INPS in Abruzzo, evidenziando come siano state gestite risorse e servizi pubblici nel corso del 2024. Questo strumento non solo informa la cittadinanza, le istituzioni e gli stakeholder sui risultati raggiunti, ma rende anche evidente l’impatto sociale ed economico dell’INPS sul territorio.

Il documento include dati significativi sulle prestazioni erogate, informazioni sui servizi INPS in Abruzzo, indicatori di performance e analisi del contesto socio-economico regionale.

L’Assessore Santangelo ha sottolineato l’importanza di questo strumento, paragonandolo al Bilancio Sociale degli ECAD che mira a restituire alla comunità una visione chiara dell’impatto delle politiche sociali.

“Il welfare richiede un’integrazione tra varie istituzioni e cittadini. Solo attraverso una lettura condivisa dei dati possiamo progettare interventi mirati e sostenibili,” ha affermato Santangelo.

Nel suo intervento, l’Assessore ha evidenziato anche due dati particolarmente significativi: in Abruzzo il tasso di disoccupazione è passato dall’8,9% del 2022 al 6,1% del 2024, mentre le entrate contributive hanno registrato un incremento del 4,65% tra il 2023 e il 2024.

L’Assessore ha ringraziato il direttore regionale dell’INPS Abruzzo, Luciano Busacca, e tutto il personale dell’Istituto per il costante impegno al servizio della comunità, nonché il presidente del CIV INPS, Roberto Ghiselli, e del Comitato abruzzese, Primiano Biscotti, per il dialogo proattivo con le istituzioni locali.