RENEXIA: ATTO VANDALICO A TIBURTINA SUD, TRANCIATI CAVI DELLE COLONNINE DI RICARICA

ROMA – Le colonnine Renexia Recharge di ricarica ultrafast della Stazione di Servizio Tiburtina Est, sul tratto urbano dell’A24, hanno subito un nuovo atto vandalico.

A comunicarlo, in una nota è la società Renexia, del gruppo industriale abruzzese Toto, che opera nel settore delle rinnovabili.

“Nella notte tra il 30 e il 31 marzo, ignoti hanno tranciato i cavi DC di tre delle sei postazioni complessive in loco per la seconda volta nel giro di un mese, rendendole inutilizzabili. Dopo la segnalazione da parte di un utente che si era fermato per ricaricare la propria vettura, il personale di Renexia Recharge è intervenuto prontamente per mettere in sicurezza l’area e verificare l’entità del danno. Con l’ausilio e la collaborazione del gestore della stazione di servizio sono state analizzate le immagini registrate delle videocamere di sorveglianza per tentare di recuperare informazioni utili da fornire alle forze dell’ordine”.

“Si tratta di un’azione vandalica che, purtroppo sta prendendo sempre più piede perché alla base di tali atti si potrebbe celare il furto di rame, presente in quantità significative all’interno dei dispositivi di ricarica per auto elettriche”, viene spiegato.

Renexia Recharge esprime “il grande rammarico per questo tipo di gesti che, oltre al danno economico per la Società, comportano un danno anche per la collettività”, conclude la nota.